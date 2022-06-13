Увольнение Почеттио обойдется ПСЖ в большую сумму

ПСЖ в ближайшее время отправит в отставку главного тренера Маурисио Почеттио.

Как сообщет английская пресса, увольнение аргентинского специалиста вместе со всем штабом обойдется клубу в 20 миллионов евро.

В клубе надеялись, что Почеттино возглавит «Манчестер Юнайтед» и тогда, следовательно, им бы не пришлось решать вопрос с выплатой компенсации за увольнение.

Свое решение расстаться со специалистом они приняли еще до вылета из Лиги чемпионов. Все это время шел поиск кандидатов на его замену.

Ожидается, что ПСЖ возглавит Кристоф Галтье.

