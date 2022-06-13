20 миллионов и точка. Шахтер не намерен делать скидок Фиорентине по Додо
Итальянский клуб очень заинтересован в подписании бразильца
«Фиорентина» продолжает торговать правого фулбека «Шахтера» Додо, в котором видит замену на следующий сезон для уходящего в «Реал» Альваро Одриосолы, у которого истек срок действия аренды.
«Горняки», как и прежде, твердо стоят на своем в стремлении получить за Додо минимум 20 миллионов евро.
Такая сумма является проблемой для «Фиорентины», однако итальянский клуб, получив согласие на переход от самого футболиста, планирует предпринять еще одну попытку договориться. В частности, «фиалки» рассчитывают убедить «Шахтер» пойти на снижение суммы, которую украинский клуб получит сразу, а прописать часть вознаграждения в виде бонусов.
Ранее сообщалось, что виды на Додо также имеет «Барселона», где бразильца видят преемником Дани Алвеса.
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