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  4. Трансферное лето-2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Украина. Премьер лига
03 июля 2022, 09:10 | Обновлено 03 июля 2022, 10:17
1538
0

Трансферное лето-2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ

Sport.ua следит за трансферной политикой клубов УПЛ во время летнего межсезонья

03 июля 2022, 09:10 | Обновлено 03 июля 2022, 10:17
1538
0
Трансферное лето-2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркос Антонио

Вашему вниманию предлагается таблица зимних трансферов клубов украинской Премьер-лиги. Болдом выделены уже состоявшиеся трансферы.

Малиновский может перейти в Ювентус
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Малиновский может перейти в Ювентус

ОБНОВЛЯЕТСЯ

Пришли или могут прийти

Команда

Ушли или могут уйти

Защитники:

Александр Драмбаев (Мариуполь, возврат из аренды)

Полузащитники:

Александр Зубков (Ференцварош)

Андрей Тотовицкий (Колос)

Марьян Швед (Мехелен)

Дмитрий Крыськив (Металлист 1925, возврат из аренды)

Сергей Болбат (Десна, возврат из аренды)
Шахтер

Вратари:

Андрей Пятов (Аль-Айн)

Евгений Гриценко (свободный агент)

Защитники:

Исмаили

Марлон (Трабзонспор)

Додо (Фиорентина)

Александр Драмбаев (Зюлте-Варегем, аренда)

Полузащитники:

Давид Нерес (Бенфика, 15,3 млн)

Манор Соломон (Фулхэм)

Михаил Мудрик (Байер)

Маркос Антонио (Лацио)

Педриньо (Атлетико Минейро, аренда)

Сергей Болбат (Колос)

Нападающие:

Лассина Траоре (Дженоа, Фенербахче)

Защитники:

Кристиан Биловар (Черноморец, возврат из аренды)

Томаш Кендзьора (Лех, возврат из аренды)

Полузащитники:

Георгий Цитаишвили (Висла, возврат из аренды)

Жерсон Родригеш (Эюпспор, возврат из аренды)

Николай Михайленко (Черноморец, возврат из аренды)

Беньямин Вербич (Легия, возврат из аренды)

Нападающие:

Владислав Супряга (Сампдория, возврат из аренды)

Эрик Рамирес (Спортинг Х, возврат из аренды)
Динамо

Защитники:

Илья Забарный (Тоттенхэм)

Полузащитники:

Сергей Сидорчук (Аль-Айн)

Георгий Цитаишвили (Лех, аренда)

Жерсон Родригеш (Аль-Вехда, аренда)

Владимир Бражко

Нападающие:

Эрик Рамирес (Слован Б, аренда)

Полузащитники:

Егор Назарина (Заря)

Арсений Батагов (Полесье, возврат из аренды)

Нападающие:

Артем Громов (Ворскла)
Днепр-1

Вратари:

Валентин Кожокару (Левен)

Полузащитники:

Егор Ярмолюк (Брентфорд)

Арсений Батагов (Заря)

Нападающие:

Артем Довбик (Торино)

Полузащитники:

Арсений Батагов (Днепр-1)

Дмитрий Мишнев (Мариуполь)

Денис Янаков (Полесье, возврат из аренды)
Заря

Защитники:

Денис Фаворов (Ворскла)

Виталий Вернидуб (Кривбасс)

Владислав Емец (Колос)

Полузащитники:

Егор Назарина (Днепр-1)

Дмитрий Хомченовский (Кривбасс)

Нападающие:

Артем Громов (свободный агент)

Защитники:

Денис Фаворов (Заря)

Луис Акин (Боливар)

Полузащитники:

Юрий Козыренко (Ислочь, возврат из аренды)
Ворскла

Защитники:

Йоонас Тамм (свободный агент)

Нападающие:

Владимир Одарюк (Ингулец)

Защитники:

Александр Мартынюк (Волынь)

Нападающие:

Богдан Кобзарь (Волынь)


Александрия

Защитники:

Тимур Стецьков (Кривбасс)

Нападающие:

Денис Устименко (Кривбасс)

 

Защитники:

Роман Гончаренко (Верес)

Владислав Емец (Заря)

Алексей Зозуля (Львов, возврат из аренды)

Полузащитники:

Сергей Болбат (Шахтер)

Нападающие:

Кирилл Попов (Динамо U-19)


Колос

Полузащитники:

Андрей Тотовицкий (Шахтер)

Вратари:

Арсений Коркодим (Волынь)

Защитники:

Роман Гагун (свободный агент)

Николай Квасный (свободный агент)

Василий Курко (Левый Берег)


Верес

Вратари:

Артем Кичак (свободный агент)

Защитники:

Игорь Солдат (свободный агент)

Роман Гончаренко (Колос)

Дмитрий Махнев (свободный агент)

Полузащитники:

Никита Полюлях (свободный агент)

Сергей Петько (свободный агент)

Защитники:

Игорь Курило (Агробизнес)


Металлист 1925

Защитники:

Сергей Ченбай (Ингулец)

Амар Квакич (свободный агент)

Виталий Ермаков (свободный агент)

Полузащитники:

Антон Савин (свободный агент)

Максим Задерака (свободный агент)

Юрий Батюшин (свободный агент)

Дмитрий Крыськив (Шахтер, окончание аренды)
 


Рух

Полузащитники:

Ярослав Мартынюк (свободный агент)

Нападающие:

Даниил Кондраков (свободный агент)

 


Львов

Защитники:

Алексей Зозуля (Колос, окончание аренды)

Полузащитники:

Сергей Политыло (Черноморец)

Алексей Довгий (свободный агент)

Защитники:

Богдан Бутко (свободный агент)

Евгений Селин (Десна)

Манджрекар Джеймс (Вайле, возврат из аренды)

Максим Войтиховский (Волынь)

Сергей Суханов (Оболонь)

Полузащитники:

Сергей Политыло (Львов)


Черноморец

Защитники:

Дуглас Бергквист (Рига)

Кристиан Биловар (Динамо, окончание аренды)

Евгений Мартыненко (свободный агент)

Полузащитники:

Хорхе Эрнандес (Мехелен)

Борислав Цонев (свободный агент)

Николай Михайленко (Динамо, окончание аренды)

Нападающие:

Руди Пожег (свободный агент)

Защитники:

Сергей Ченбай (Металлист 1925)

Полузащитники:

Дмитрий Нагиев (Сумгаит)

Нападающие:

Владимир Одарюк (Ворскла)


Ингулец

 

 


Минай

 

Полузащитники:

Руслан Бабаенко (Полесье)
Металлист

Полузащитники:

Вячеслав Танковский

Защитники:

Тимур Стецьков (Александрия)

Виталий Вернидуб (Заря)

Полузащитники:

Тимур Кораблин (свободный агент)

Андрей Понедельник (Горняк-Спорт)

Дмитрий Хомченовский (Заря)

Нападающие:

Денис Устименко (Александрия)


Кривбасс

 
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Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
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