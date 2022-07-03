Трансферное лето-2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Sport.ua следит за трансферной политикой клубов УПЛ во время летнего межсезонья
Вашему вниманию предлагается таблица зимних трансферов клубов украинской Премьер-лиги. Болдом выделены уже состоявшиеся трансферы.
ОБНОВЛЯЕТСЯ
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Пришли или могут прийти
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Команда
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Ушли или могут уйти
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Защитники:
Александр Драмбаев (Мариуполь, возврат из аренды)
Полузащитники:
Александр Зубков (Ференцварош)
Андрей Тотовицкий (Колос)
Марьян Швед (Мехелен)
Дмитрий Крыськив (Металлист 1925, возврат из аренды)
Сергей Болбат (Десна, возврат из аренды)
|
Шахтер
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Вратари:
Андрей Пятов (Аль-Айн)
Евгений Гриценко (свободный агент)
Защитники:
Марлон (Трабзонспор)
Додо (Фиорентина)
Александр Драмбаев (Зюлте-Варегем, аренда)
Полузащитники:
Давид Нерес (Бенфика, 15,3 млн)
Манор Соломон (Фулхэм)
Михаил Мудрик (Байер)
Маркос Антонио (Лацио)
Педриньо (Атлетико Минейро, аренда)
Сергей Болбат (Колос)
Нападающие:
Лассина Траоре (Дженоа, Фенербахче)
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Защитники:
Кристиан Биловар (Черноморец, возврат из аренды)
Томаш Кендзьора (Лех, возврат из аренды)
Полузащитники:
Георгий Цитаишвили (Висла, возврат из аренды)
Жерсон Родригеш (Эюпспор, возврат из аренды)
Николай Михайленко (Черноморец, возврат из аренды)
Беньямин Вербич (Легия, возврат из аренды)
Нападающие:
Владислав Супряга (Сампдория, возврат из аренды)
Эрик Рамирес (Спортинг Х, возврат из аренды)
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Динамо
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Защитники:
Илья Забарный (Тоттенхэм)
Полузащитники:
Сергей Сидорчук (Аль-Айн)
Георгий Цитаишвили (Лех, аренда)
Жерсон Родригеш (Аль-Вехда, аренда)
Нападающие:
Эрик Рамирес (Слован Б, аренда)
|
Полузащитники:
Егор Назарина (Заря)
Арсений Батагов (Полесье, возврат из аренды)
Нападающие:
Артем Громов (Ворскла)
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Днепр-1
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Вратари:
Валентин Кожокару (Левен)
Полузащитники:
Егор Ярмолюк (Брентфорд)
Арсений Батагов (Заря)
Нападающие:
Артем Довбик (Торино)
|
Полузащитники:
Арсений Батагов (Днепр-1)
Дмитрий Мишнев (Мариуполь)
Денис Янаков (Полесье, возврат из аренды)
|
Заря
|
Защитники:
Денис Фаворов (Ворскла)
Виталий Вернидуб (Кривбасс)
Владислав Емец (Колос)
Полузащитники:
Егор Назарина (Днепр-1)
Дмитрий Хомченовский (Кривбасс)
Нападающие:
Артем Громов (свободный агент)
|
Защитники:
Денис Фаворов (Заря)
Луис Акин (Боливар)
Полузащитники:
Юрий Козыренко (Ислочь, возврат из аренды)
|
Ворскла
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Защитники:
Йоонас Тамм (свободный агент)
Нападающие:
Владимир Одарюк (Ингулец)
|
Защитники:
Александр Мартынюк (Волынь)
Нападающие:
Богдан Кобзарь (Волынь)
|
Защитники:
Тимур Стецьков (Кривбасс)
Нападающие:
Денис Устименко (Кривбасс)
|
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Защитники:
Роман Гончаренко (Верес)
Владислав Емец (Заря)
Алексей Зозуля (Львов, возврат из аренды)
Полузащитники:
Сергей Болбат (Шахтер)
Нападающие:
Кирилл Попов (Динамо U-19)
|
Полузащитники:
Андрей Тотовицкий (Шахтер)
|
Вратари:
Арсений Коркодим (Волынь)
Защитники:
Роман Гагун (свободный агент)
Николай Квасный (свободный агент)
Василий Курко (Левый Берег)
|
Вратари:
Артем Кичак (свободный агент)
Защитники:
Игорь Солдат (свободный агент)
Роман Гончаренко (Колос)
Дмитрий Махнев (свободный агент)
Полузащитники:
Никита Полюлях (свободный агент)
Сергей Петько (свободный агент)
|
Защитники:
Игорь Курило (Агробизнес)
|
Защитники:
Сергей Ченбай (Ингулец)
Амар Квакич (свободный агент)
Виталий Ермаков (свободный агент)
Полузащитники:
Антон Савин (свободный агент)
Максим Задерака (свободный агент)
Юрий Батюшин (свободный агент)
Дмитрий Крыськив (Шахтер, окончание аренды)
|
Полузащитники:
Ярослав Мартынюк (свободный агент)
Нападающие:
Даниил Кондраков (свободный агент)
|
|
Защитники:
Алексей Зозуля (Колос, окончание аренды)
Полузащитники:
Сергей Политыло (Черноморец)
Алексей Довгий (свободный агент)
|
Защитники:
Богдан Бутко (свободный агент)
Евгений Селин (Десна)
Манджрекар Джеймс (Вайле, возврат из аренды)
Максим Войтиховский (Волынь)
Сергей Суханов (Оболонь)
Полузащитники:
Сергей Политыло (Львов)
|
Защитники:
Дуглас Бергквист (Рига)
Кристиан Биловар (Динамо, окончание аренды)
Евгений Мартыненко (свободный агент)
Полузащитники:
Хорхе Эрнандес (Мехелен)
Борислав Цонев (свободный агент)
Николай Михайленко (Динамо, окончание аренды)
Нападающие:
Руди Пожег (свободный агент)
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Защитники:
Сергей Ченбай (Металлист 1925)
Полузащитники:
Дмитрий Нагиев (Сумгаит)
Нападающие:
Владимир Одарюк (Ворскла)
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Полузащитники:
Руслан Бабаенко (Полесье)
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Металлист
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Полузащитники:
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Защитники:
Тимур Стецьков (Александрия)
Виталий Вернидуб (Заря)
Полузащитники:
Тимур Кораблин (свободный агент)
Андрей Понедельник (Горняк-Спорт)
Дмитрий Хомченовский (Заря)
Нападающие:
Денис Устименко (Александрия)
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