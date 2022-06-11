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Лига наций
11 июня 2022, 23:59 | Обновлено 12 июня 2022, 00:03
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0

Турнирные таблицы Лига наций. Итоги 3-го тура: Украина лидирует в группе

Вечером 11 июня завершились вничью все 4 матча в Лиге наций A

11 июня 2022, 23:59 | Обновлено 12 июня 2022, 00:03
241
0
Турнирные таблицы Лига наций. Итоги 3-го тура: Украина лидирует в группе
Getty Images/Global Images Ukraine

11 июня состоялись матчи третьего тура Лиги наций. Завершен первый круг турнира.

Интересно, что все 4 поединке в Лиге A завершились вничью.

Победив Армению со счетом 3:0, Украина лидирует в группе B1.

Лига наций A

  • 21:45. Англия – Италия – 0:0
  • 21:45. Венгрия – Германия – 1:1
  • 21:45. Нидерланды – Польша – 2:2
  • 21:45. Уэльс – Бельгия – 1:1

Лига наций B

  • 16:00. Украина – Армения – 3:0
  • 19:00. Ирландия – Шотландия – 3:0
  • 21:45. Румыния – Финляндия – 1:0
  • 21:45. Черногория – Босния и Герцеговина – 1:1

Лига наций C

  • 19:00. Фарерские острова – Литва – 2:1
  • 21:45. Люксембург – Турция – 0:2

Турнирные таблицы – Лига наций A

Турнирные таблицы – Лига наций B

Турнирные таблицы – Лига наций C

Турнирные таблицы – Лига наций D

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Источник Sport.ua
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