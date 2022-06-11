Лига наций11 июня 2022, 23:59 | Обновлено 12 июня 2022, 00:03
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Турнирные таблицы Лига наций. Итоги 3-го тура: Украина лидирует в группе
Вечером 11 июня завершились вничью все 4 матча в Лиге наций A
11 июня 2022, 23:59 | Обновлено 12 июня 2022, 00:03
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11 июня состоялись матчи третьего тура Лиги наций. Завершен первый круг турнира.
Интересно, что все 4 поединке в Лиге A завершились вничью.
Победив Армению со счетом 3:0, Украина лидирует в группе B1.
Лига наций A
- 21:45. Англия – Италия – 0:0
- 21:45. Венгрия – Германия – 1:1
- 21:45. Нидерланды – Польша – 2:2
- 21:45. Уэльс – Бельгия – 1:1
Лига наций B
- 16:00. Украина – Армения – 3:0
- 19:00. Ирландия – Шотландия – 3:0
- 21:45. Румыния – Финляндия – 1:0
- 21:45. Черногория – Босния и Герцеговина – 1:1
Лига наций C
- 19:00. Фарерские острова – Литва – 2:1
- 21:45. Люксембург – Турция – 0:2
Турнирные таблицы – Лига наций A
Турнирные таблицы – Лига наций B
Турнирные таблицы – Лига наций C
Турнирные таблицы – Лига наций D
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