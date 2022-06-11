Обыграв Армению, сборная Украины повторила личный рекорд
Домашняя беспроигрышная серия украинцев достигла 10 матчей
Сборная Украины, взяв верх над Арменией (3:0), продлила свою домашнюю беспроигрышную серию до 10 матчей (4 победы и 6 ничьих) и повторила личный рекорд двухлетней давности. В 6 играх этой серии командой руководил Андрей Шевченко, в 4-х - Александр Петраков. Последнее поражение на своем поле украинцы потерпели 10 октября 2020 года, уступив в Киеве со счетом 1:2 Германии в Лиге наций.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные домашние беспроигрышные серии сборной Украины
|
Серия
|
Началась
|
Соперник
|
Счет
|
Завершилась
|
Соперник
|
Счет
|
Тренер Украины
|
10 (+9=1)
|
10.11.2017
|
Словакия
|
2:1
|
10.10.2020
|
Германия
|
1:2
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
10 (+4=6)*
|
13.10.2020
|
Испания
|
1:0
|
|
|
|
Андрей ШЕВЧЕНКО (6)
|
|
|
|
|
|
|
|
Александр ПЕТРАКОВ (4)
|
9 (+7=2)
|
26.03.2013
|
Молдова
|
2:1
|
08.09.2014
|
Словакия
|
0:1
|
Михаил ФОМЕНКО
|
9 (+6=3)
|
11.06.1995
|
Хорватия
|
1:0
|
15.07.1998
|
Польша
|
1:2
|
Анатолий КОНЬКОВ (1),
|
|
|
|
|
|
|
|
Йожеф САБО (8)
|
9 (+4=5)
|
06.09.2003
|
Сев. Ирландия
|
0:0
|
07.09.2005
|
Турция
|
0:1
|
Олег БЛОХИН
|
8 (+7=1)
|
08.10.2005
|
Албания
|
2:2
|
12.09.2007
|
Италия
|
1:2
|
Олег БЛОХИН
|
8 (+7=1)
|
14.11.2015
|
Словения
|
2:0
|
09.10.2017
|
Хорватия
|
0:2
|
Михаил ФОМЕНКО (3)
|
|
|
|
|
|
|
|
Андрей ШЕВЧЕНКО (5)
|
8 (+6=2)
|
17.10.2007
|
Фареры
|
5:0
|
12.08.2009
|
Турция
|
0:3
|
Олег БЛОХИН (2)
|
|
|
|
|
|
|
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО (6)
|
8 (+4=4)
|
19.08.1998
|
Грузия
|
4:0
|
02.09.2000
|
Польша
|
1:3
|
Йожеф САБО
* серия не закончена.
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