Обыграв Армению, сборная Украины повторила личный рекорд

Сборная Украины, взяв верх над Арменией (3:0), продлила свою домашнюю беспроигрышную серию до 10 матчей (4 победы и 6 ничьих) и повторила личный рекорд двухлетней давности. В 6 играх этой серии командой руководил Андрей Шевченко, в 4-х - Александр Петраков. Последнее поражение на своем поле украинцы потерпели 10 октября 2020 года, уступив в Киеве со счетом 1:2 Германии в Лиге наций.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные домашние беспроигрышные серии сборной Украины

Серия Началась Соперник Счет Завершилась Соперник Счет Тренер Украины 10 (+9=1) 10.11.2017 Словакия 2:1 10.10.2020 Германия 1:2 Андрей ШЕВЧЕНКО 10 (+4=6)* 13.10.2020 Испания 1:0 Андрей ШЕВЧЕНКО (6) Александр ПЕТРАКОВ (4) 9 (+7=2) 26.03.2013 Молдова 2:1 08.09.2014 Словакия 0:1 Михаил ФОМЕНКО 9 (+6=3) 11.06.1995 Хорватия 1:0 15.07.1998 Польша 1:2 Анатолий КОНЬКОВ (1), Йожеф САБО (8) 9 (+4=5) 06.09.2003 Сев. Ирландия 0:0 07.09.2005 Турция 0:1 Олег БЛОХИН 8 (+7=1) 08.10.2005 Албания 2:2 12.09.2007 Италия 1:2 Олег БЛОХИН 8 (+7=1) 14.11.2015 Словения 2:0 09.10.2017 Хорватия 0:2 Михаил ФОМЕНКО (3) Андрей ШЕВЧЕНКО (5) 8 (+6=2) 17.10.2007 Фареры 5:0 12.08.2009 Турция 0:3 Олег БЛОХИН (2) Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО (6) 8 (+4=4) 19.08.1998 Грузия 4:0 02.09.2000 Польша 1:3 Йожеф САБО

* серия не закончена.