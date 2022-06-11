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Лига наций
11 июня 2022, 19:52 | Обновлено 11 июня 2022, 20:23
1678
0

Обыграв Армению, сборная Украины повторила личный рекорд

Домашняя беспроигрышная серия украинцев достигла 10 матчей

11 июня 2022, 19:52 | Обновлено 11 июня 2022, 20:23
1678
0
Обыграв Армению, сборная Украины повторила личный рекорд
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины, взяв верх над Арменией (3:0), продлила свою домашнюю беспроигрышную серию до 10 матчей (4 победы и 6 ничьих) и повторила личный рекорд двухлетней давности. В 6 играх этой серии командой руководил Андрей Шевченко, в 4-х - Александр Петраков. Последнее поражение на своем поле украинцы потерпели 10 октября 2020 года, уступив в Киеве со счетом 1:2 Германии в Лиге наций.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные домашние беспроигрышные серии сборной Украины

Серия

Началась

Соперник

Счет

Завершилась

Соперник

Счет

Тренер Украины

10 (+9=1)

10.11.2017

Словакия

2:1

10.10.2020

Германия

1:2

Андрей ШЕВЧЕНКО

10 (+4=6)*

13.10.2020

Испания

1:0

 

 

 

Андрей ШЕВЧЕНКО (6)

 

 

 

 

 

 

 

Александр ПЕТРАКОВ (4)

9 (+7=2)

26.03.2013

Молдова

2:1

08.09.2014

Словакия

0:1

Михаил ФОМЕНКО

9 (+6=3)

11.06.1995

Хорватия

1:0

15.07.1998

Польша

1:2

Анатолий КОНЬКОВ (1),

 

 

 

 

 

 

 

Йожеф САБО (8)

9 (+4=5)

06.09.2003

Сев. Ирландия

0:0

07.09.2005

Турция

0:1

Олег БЛОХИН

8 (+7=1)

08.10.2005

Албания

2:2

12.09.2007

Италия

1:2

Олег БЛОХИН

8 (+7=1)

14.11.2015

Словения

2:0

09.10.2017

Хорватия

0:2

Михаил ФОМЕНКО  (3)

 

 

 

 

 

 

 

Андрей ШЕВЧЕНКО (5)

8 (+6=2)

17.10.2007

Фареры

5:0

12.08.2009

Турция

0:3

Олег БЛОХИН (2)

 

 

 

 

 

 

 

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО (6)

8 (+4=4)

19.08.1998

Грузия

4:0

02.09.2000

Польша

1:3

Йожеф САБО

* серия не закончена.

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Источник Sport.ua
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