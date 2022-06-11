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  4. Бирмингем. Ястремская и Цуренко узнали первых соперниц в основной сетке
WTA
11 июня 2022, 19:37 |
239
0

Бирмингем. Ястремская и Цуренко узнали первых соперниц в основной сетке

Украинки сыграют в основной сетке турнира

11 июня 2022, 19:37 |
239
0
Бирмингем. Ястремская и Цуренко узнали первых соперниц в основной сетке
Getty Images/Global Images Ukraine

Даяна Ястремская и Леся Цурено узнали первых соперниц в основной сетке травяного турнира в Бирмингеме WTA250.

Ястремская в первом круге сыграет против Магды Линетт из Польши.

Цуренко, которой удалось преодолеть квалификацию, будет соперничать с Фернандой Контрерас из Мексики.

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Источник Большой теннис Украины
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