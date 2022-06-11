Бирмингем. Ястремская и Цуренко узнали первых соперниц в основной сетке

Даяна Ястремская и Леся Цурено узнали первых соперниц в основной сетке травяного турнира в Бирмингеме WTA250.

Ястремская в первом круге сыграет против Магды Линетт из Польши.

Цуренко, которой удалось преодолеть квалификацию, будет соперничать с Фернандой Контрерас из Мексики.