WTA11 июня 2022, 19:37 |
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Бирмингем. Ястремская и Цуренко узнали первых соперниц в основной сетке
Украинки сыграют в основной сетке турнира
11 июня 2022, 19:37 |
239
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Даяна Ястремская и Леся Цурено узнали первых соперниц в основной сетке травяного турнира в Бирмингеме WTA250.
Ястремская в первом круге сыграет против Магды Линетт из Польши.
Цуренко, которой удалось преодолеть квалификацию, будет соперничать с Фернандой Контрерас из Мексики.
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