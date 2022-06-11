WTA11 июня 2022, 18:14 |
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Ноттингем. Цуренко вышла в финал квалификации
Украинка обыграла Эмили Эпплтон
11 июня 2022, 18:14 |
144
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Леся Цуренко успешно стартовала в квалификации травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме (Англия).
В полуфинале квалификации украинка в двух сетах обыграла хозяйку кортов Эмили Эпплтон. Матч продолжался 1 час и 27 минут, и прерывался из-за дождя.
Квалификация. 1/2 финала
Леся Цуренко (Украина, 4) – Эмили Эпплтон (Великобритания) – 6:4, 6:4
В финале квалификации Цуренко сыграет с победителем матча Эмина Бектас – Фернанда Контрерас Гомес.
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