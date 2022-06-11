Ноттингем. Цуренко вышла в финал квалификации

Леся Цуренко успешно стартовала в квалификации травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме (Англия).

В полуфинале квалификации украинка в двух сетах обыграла хозяйку кортов Эмили Эпплтон. Матч продолжался 1 час и 27 минут, и прерывался из-за дождя.

Квалификация. 1/2 финала

Леся Цуренко (Украина, 4) – Эмили Эпплтон (Великобритания) – 6:4, 6:4

В финале квалификации Цуренко сыграет с победителем матча Эмина Бектас – Фернанда Контрерас Гомес.