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  4. Решение принято: Чили заменит Эквадор на чемпионате мира-2022
Чемпионат мира
09 июня 2022, 14:33 |
1928
2

Решение принято: Чили заменит Эквадор на чемпионате мира-2022

Официально ФИФА объявит об этом 10 июня

09 июня 2022, 14:33 |
1928
2
Решение принято: Чили заменит Эквадор на чемпионате мира-2022
Getty Images/Global Images Ukraine. Байрон Кастильо

Сборная Эквадора не сыграет на чемпионате мира-2022. ФИФА уже приняла соответствующее решение.

Ожидается, что официально о том, что Эквадор не сыграет на турнире в Катаре, а вместо него выступит Чили, будет объявлено 10 июня.

В среду появилась информация, что юрист сборной Чили нашел доказательства того, что защитник Байрон Кастильо является колумбийцем и не имел права играть за сборную Эквадора.

Напомним, на данный момент определились 30 сборных, которые примут участие в ЧМ в Катаре. Сам турнир пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

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ЧМ-2022 по футболу сборная Эквадора по футболу Байрон Кастильо сборная Чили по футболу ФИФА
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Источник Mundo Deportivo
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Andrey_1992
опана, чиназес!
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Yass
Срочно нанять этого юриста для анализа документов игроков сб.Уэльса! ))
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0
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