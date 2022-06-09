Решение принято: Чили заменит Эквадор на чемпионате мира-2022

Сборная Эквадора не сыграет на чемпионате мира-2022. ФИФА уже приняла соответствующее решение.

Ожидается, что официально о том, что Эквадор не сыграет на турнире в Катаре, а вместо него выступит Чили, будет объявлено 10 июня.

В среду появилась информация, что юрист сборной Чили нашел доказательства того, что защитник Байрон Кастильо является колумбийцем и не имел права играть за сборную Эквадора.

Напомним, на данный момент определились 30 сборных, которые примут участие в ЧМ в Катаре. Сам турнир пройдет с 21 ноября по 18 декабря.