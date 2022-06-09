Фортуна отдала должок за Уэльс, или Как Украина Ирландию обыграла

В десятую годовщину старта Евро-2012 в Украине и Польше «сине-желтая» сборная провела стартовый поединок в третьем по счету розыгрыше Лиги наций. Соперником украинской национальной команды стала Ирландия.

Можно много и хорошо рассказывать о дидактической пользе данного соревнования, но с точки зрения веса, семантики оно и в подметки не годится стыковым поединкам за право попасть на Мундиаль. Поэтому, наверное, в этот раз вокруг игры сборной Украины (да и самой нашей команды) было меньше ажиотажа. Меньше эмоций.

А зря. Потому что, с одной стороны, ажиотаж нужно поддерживать, подпитывать. Даже искусственно. Ибо главная футбольная команда страны сейчас – то немногое, способное «переключить» всех нас хоть на время от войны. А с другой стороны – очень даже может быть, что именно в нынешней Лиге наций рождается пускай и не новая, но обновленная сборная Украины, которой не только не повредит, но и будет очень кстати свежая кровь.

Посему игра в Дублине может стать своего рода пробным камнем на пути если и не смены поколений, то смены «фасада» украинской сборной. А коль так, давайте порассуждаем об игре на «Авива Стэдиум» более подробно.

Стартовый состав: подобное ожидали, но не до такой степени

Уже после игры с Уэльсом главный тренер сборной Украины Александр Петраков раскрыл фактически все карты относительно поединка с «зеленой армией». Он сказал, что в Дублине сыграют те, кто не играл в Кардиффе. С небольшими оговорками так и случилось. Хотя есть нюансы.

На левом фланге защиты должен был выходить Соболь. Но Эдуард приболел, поэтому снова «под ружье» был поставлен Миколенко.

На противоположном фланге, где обычно играет Караваев, вообще не оказалось вариантов после того, как динамовцу решили дать отдых. В итоге на том фланге действовал номинальный центрбек Качараба. Сыграл неплохо. Но сейчас речь о другом.

Получается, что набор центрбеков у нас, как и вратарей – фактически на две команды. А вот с фланговыми защитниками – беда. Я отдаю себе отчет в том, что «беда» - не в переносном, а в прямом смысле, ведь равноценной замены Караваеву и особенно Миколенко у нас действительно нет.

Но, так или иначе, мы ее сейчас и не ищем, если называть вещи своими именами. Помнится, при Шевченко на левом фланге пробовался Михайличенко, на противоположном – Тымчик. И вроде бы получалось. Так, может, и теперь нужно лучше смотреть по сторонам?

В частности, почему не обратить внимание на левофлангового динамовца Дубинчака?

Игровая схема: возврат к истокам?

Если Петраков изначально планировал сыграть против Ирландии с «чистого листа», вполне возможно, что и игровую модель на матч он выбирал заблаговременно.

В двух предыдущих поединках наша национальная команда сыграла по схеме 4-3-3. А вот в столице Ирландии в нашем исполнении была иная формация: 3-4-3. Именно эту модель можно считать «родной» для Петракова. Во всяком случае, Александр Васильевич очень часто ее использовал и в молодежных сборных, да и в первой тоже.

Три центральных защитника получились очень разношерстыми: Сирота, Бондарь и Попов. Понятно, что ни о какой идеальной сыгранности между ними речь не идет. И сама игра лишь подтвердила этот тезис.

Но сейчас вопрос нужно ставит так: будет ли Петраков и дальше (то есть в Лиге наций) играть в таком же формате, или, все же, вернется к двум центрбекам?

На месте опорника нужен кто-то более вариативный

Мирон Маркевич, анализируя недавно причины поражения нашей сборной от Уэльса, сказал, что команде нужно омоложение. В частности, наш старейшина тренерского цеха заявил, что Степаненко и Сидорчук уже не тянут.

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Позволю себе с ним согласиться. «Горняку», окромя бойцовских качеств, не хватает техники, динамовцу – скорости. Мне кажется, что на этой ответственной позиции нужно внедрять новых игроков.

С форвардами, оказывается, тоже проблема

Против ирландцев Яремчук не играл бы в любом случае. Стало быть, выбор единственного форварда был очевиден: Довбик. Собственно, в этой связи и выбора-то нет: либо «днепрянин», либо Сикан. Но последнему явно пока не хватает «веса» в главной команде страны.

И вот тут бы, как мне кажется, весьма пригодился Беседин. Но его отцепили.

Кстати, считаю, что пригодился бы и Буяльский (понятное дело, на другой позиции), которого тоже отшили со сборной.

В общем, нам обязательно нужно усиливать вариативность относительно, как минимум, крайних защитников и форвардов.

Игра забудется, результат останется?

Было бы, как минимум, оплошностью ждать от такого варианта сборной Украины феерии в матче против Ирландии. В принципе, феерии было сложно ожидать от любого сочетания футболистов в сине-желтой форме, учитывая известные обстоятельства в Кардиффе.

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Поэтому априори планка притязаний и ожиданий от такой сборной Украины была занижена. А коль так, не пришлось разочаровываться. Наши футболисты сыграли на своем уровне, к самоотдаче претензий быть не может, что и отметил после игры Петраков.

Главное сейчас, все же – результат. И он был достигнут. Как и подобает в нашем случае, не без нервов и ошибок. И благодаря шальному удару. Но иначе не получается. К сожалению.

После матча тренер ирландцев Кенни скажет, что его команда не заслужила на поражение. Подобное, кстати, он говорил и после игры в Ереване. И если быть до конца объективным, то наставник «зеленой армии» в чем-то прав: в двух последних встречах его подопечным действительно не повезло. Если говорить об игре восьмого июня, то, возможно, футбольная Фортуна просто решила отдать «сине-желтым» должок за несправедливое поражение в Кардиффе.

Какой будет сборная Украины в двух следующих поединках?

Этот вопрос сейчас еще более интересный, нежели относительно игры в Дублине. Ведь там было понятно, что выйдут «честолюбивые дублеры». Кто выйдет сейчас, то есть 11 июня против армян, сказать очень сложно.

Наверняка вернутся многие из условной основы. Но не исключено, что подтянут и кого-то из «молодняка». В общем, есть пространство и для маневра, и для эксперимента. А где экспериментировать, как не в Лиге наций?

И вот еще что. Следующие два матча для сборной Украины – домашние. В силу понятных причин в родных стенах мы сыграть не можем. Поэтому будем играть в польской Лодзи. Поляки на протяжении фактически всего рашистского вторжения в нашу страну показали нам свою солидарность, свою поддержку и свою любовь.

Мы – болельщики, сборная, УАФ – должны им ответить взаимностью.