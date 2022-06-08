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Лига наций
08 июня 2022, 22:14 | Обновлено 08 июня 2022, 22:16
2456
0

Ирландия – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Лиги наций в Дублине

08 июня 2022, 22:14 | Обновлено 08 июня 2022, 22:16
2456
0
Ирландия – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины стартует в Лиге наций 2022/23 со второго тура гостевым матчем против команды Ирландии.

Поединок проходит 8 июня в 21:45 в Дублине на стадионе «Авива».

Ирландия – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Источник Sport.ua
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