Лига наций08 июня 2022, 22:14 | Обновлено 08 июня 2022, 22:16
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Ирландия – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Лиги наций в Дублине
08 июня 2022, 22:14 | Обновлено 08 июня 2022, 22:16
2456
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Сборная Украины стартует в Лиге наций 2022/23 со второго тура гостевым матчем против команды Ирландии.
Поединок проходит 8 июня в 21:45 в Дублине на стадионе «Авива».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Ирландия – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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