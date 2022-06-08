Другие новости08 июня 2022, 17:40 | Обновлено 08 июня 2022, 17:48
1421
0
Украина проиграла Франции в 1/8 финала и завершила выступления на Евро-2022
Мини-футбольная сборная не сумела пройти в четвертьфинал турнира в Словакии
08 июня 2022, 17:40 | Обновлено 08 июня 2022, 17:48
1421
0
Мини-футбольная сборная Украины не сумела пройти в четвертьфинал ЧЕ-2022, который проходит в Словакии.
Украина проиграла Франции в 1/8 финала (0:1) и завершила выступления на Евро-2022.
Единственный гол французами был забит в конце матча, на 47-й минуте.
Евро-2022 по мини-футболу
Кошице (Словакия)
1/8 финала, 8 июня
- 11:30. Азербайджан – Израиль – 3:0
- 13:00. Сербия – Венгрия – 1:1 (пен. 1:3)
- 14:30. Черногория – Казахстан – 3:3 (пен. 2:3)
- 16:30. Украина – Франция – 0:1
- 18:00. Италия – Болгария
- 19:30. Румыния – Португалия
- 21:15. Словакия – Грузия
- 23:00. Англия – Чехия
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