Украина проиграла Франции в 1/8 финала и завершила выступления на Евро-2022

Мини-футбольная сборная Украины не сумела пройти в четвертьфинал ЧЕ-2022, который проходит в Словакии.

Украина проиграла Франции в 1/8 финала (0:1) и завершила выступления на Евро-2022.

Единственный гол французами был забит в конце матча, на 47-й минуте.

Евро-2022 по мини-футболу

Кошице (Словакия)

1/8 финала, 8 июня