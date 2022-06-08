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08 июня 2022, 17:40 | Обновлено 08 июня 2022, 17:48
1421
0

Украина проиграла Франции в 1/8 финала и завершила выступления на Евро-2022

Мини-футбольная сборная не сумела пройти в четвертьфинал турнира в Словакии

08 июня 2022, 17:40 | Обновлено 08 июня 2022, 17:48
1421
0
Украина проиграла Франции в 1/8 финала и завершила выступления на Евро-2022
FH

Мини-футбольная сборная Украины не сумела пройти в четвертьфинал ЧЕ-2022, который проходит в Словакии.

Украина проиграла Франции в 1/8 финала (0:1) и завершила выступления на Евро-2022.

Единственный гол французами был забит в конце матча, на 47-й минуте.

Евро-2022 по мини-футболу

Кошице (Словакия)

1/8 финала, 8 июня

  • 11:30. Азербайджан – Израиль – 3:0
  • 13:00. Сербия – Венгрия – 1:1 (пен. 1:3)
  • 14:30. Черногория – Казахстан – 3:3 (пен. 2:3)
  • 16:30. Украина – Франция – 0:1
  • 18:00. Италия – Болгария
  • 19:30. Румыния – Португалия
  • 21:15. Словакия – Грузия
  • 23:00. Англия – Чехия

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Источник Sport.ua
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