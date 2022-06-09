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  4. Ангелина Калинина – Екатерина Александрова. LIVE трансляция
WTA
09 июня 2022, 17:55 |
647
3

Ангелина Калинина – Екатерина Александрова. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Хертогенбосе

09 июня 2022, 17:55 |
647
3
Ангелина Калинина – Екатерина Александрова. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Девятого июня украинская теннисистка Ангелина Калинина (№35 WTA) продолжит выступления на травяном турнире WTA 250 в Нидерландах.
 
Во втором круге основы украинка сразится против Екатерины Александровой (№30 WTA). Матч состоится третьим запуском после встречи Рыбакина – Роджерс. Ориентировочное время начала поединка – 19:30 по Киеву.

Ранее теннисистки играли дважды, украинка пока не побеждала. 
 
В следующем раунде победительница встречи сыграет против Кэти Макнелли (№229 WTA).

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Ангелина Калинина WTA Хертогенбос смотреть онлайн Екатерина Александрова
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Источник Sport.ua
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Пилипець. Активний відпочинок
Віримо в Ангеліну. УДАЧІ 🙏
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+2
Spectra
Вот и через пару минут начнется этот матч, хотя должен был начаться ещё вчера. В итоге: это последний матч 1/8, затянули...
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+1
Spectra
Эхх... Даяна, Даяна вместо рашистки, должна была быть - ты. Шансы у Калининой нулевые. Надеятся только что у Александровой не пойдет игра, других шансов нет.
Ответить
+1
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