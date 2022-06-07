Чемпионат мира07 июня 2022, 23:20 | Обновлено 07 июня 2022, 23:26
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Австралия выиграла у ОАЭ и вышла в межконтинентальный плей-офф отбора ЧМ
13 июня Австралия сыграет против Перу за путевку в финальный раунд мундиаля
07 июня 2022, 23:20 | Обновлено 07 июня 2022, 23:26
575
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Сборная Австралии выиграла у команды ОАЭ стыковой матч азиатской зоны квалификации ЧМ-2022.
Таким образом, представители Зеленого континента вышли в межконтинентальный плей-офф отбора к ЧМ в Катаре.
13 июня Австралия сыграет против Перу за путевку в финальный раунд мундиаля. В другом поединке плей-офф Коста-Рика будет играть против Новой Зеландии.
Квалификация ЧМ-2022
Азия. Стыковой матч
ОАЭ – Австралия – 1:2
Голы: Канедо, 59 – Ирвин, 53, Хрустич, 84.
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Комментарии 1
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Треба збільшувати квоту для Європи, і не проводити ЧС в "катарах". Добре хоч Австралія виграла. Не знаю чи вони пройдуть Перу, зате ОАЕ ( ліві ж пасажири ) там точно не буде. Нова Зеландія хай теж грає в регбі.
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