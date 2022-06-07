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  4. Австралия выиграла у ОАЭ и вышла в межконтинентальный плей-офф отбора ЧМ
Чемпионат мира
07 июня 2022, 23:20 | Обновлено 07 июня 2022, 23:26
575
1

Австралия выиграла у ОАЭ и вышла в межконтинентальный плей-офф отбора ЧМ

13 июня Австралия сыграет против Перу за путевку в финальный раунд мундиаля

07 июня 2022, 23:20 | Обновлено 07 июня 2022, 23:26
575
1
Австралия выиграла у ОАЭ и вышла в межконтинентальный плей-офф отбора ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Австралии выиграла у команды ОАЭ стыковой матч азиатской зоны квалификации ЧМ-2022.

Таким образом, представители Зеленого континента вышли в межконтинентальный плей-офф отбора к ЧМ в Катаре.

13 июня Австралия сыграет против Перу за путевку в финальный раунд мундиаля. В другом поединке плей-офф Коста-Рика будет играть против Новой Зеландии.

Квалификация ЧМ-2022

Азия. Стыковой матч

ОАЭ  Австралия  1:2

Голы: Канедо, 59 – Ирвин, 53, Хрустич, 84.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

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Источник Sport.ua
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Віталій Ткачук
Треба збільшувати квоту для Європи, і не проводити ЧС в "катарах". Добре хоч Австралія виграла. Не знаю чи вони пройдуть Перу, зате ОАЕ ( ліві ж пасажири ) там точно не буде. Нова Зеландія хай теж грає в регбі.
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