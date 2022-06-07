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Лига наций
Финляндия
07.06.2022 19:00 - : -
Черногория
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Лига наций
07 июня 2022, 14:04 | Обновлено 07 июня 2022, 14:11
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Финляндия - Черногория. Прогноз и анонс на матч Лиги наций УЕФА

Балканцы постараются в Хельсинки одержать вторую победу в турнире

07 июня 2022, 14:04 | Обновлено 07 июня 2022, 14:11
98
0
Финляндия - Черногория. Прогноз и анонс на матч Лиги наций УЕФА
fscg.me

Во вторник, 7 июня, в Хельсинки на Олимпийском стадионе состоится матч второго тура розыгрыша Лиги наций УЕФА в группе 3 Лиги В, в котором сборная Финляндии примет команду Черногории. Стартовый свисток 34-летнего арбитра из Нидерландов Алларда Линдхута прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Финляндия

«Суоми» в стартовом матче нового розыгрыша евротурнира для сборных команд встретились на своем поле с дружиной Боснии и Герцеговины. Финны были близки к победе, но, пропустив ответный гол в компенсированное время, в итоге были вынуждены довольствоваться ничьей – 1:1.

Вспомним, что в рамках своеобразной подготовки к проходящим сейчас стартовым играм в Лиге наций-2022/2023, финская сборная провела еще в марте два спарринга. Вначале она сыграла вничью 1:1 с Исландией, а затем потерпела поражение со счетом 0:2 от команда Словакии.

Черногория

Балканская сборная в первом туре групповой стадии Лиги наций отметилась домашней победой над командой Румынии – 2:0. Этот успех позволил черногорцам сходу захватить лидерство в таблице своего квартета.

Заметим, что победным для команды Черногории был и заключительный спарринг перед стартом евротурнира. В конце марта она со счетом 1:0 смогла обыграть греческую дружину. Впрочем, этой победой черногорцы себя чуть улучшили настроение после поражения 0:1 от сборной Армении во встрече, которая была проведена несколькими днями ранее.

Ориентировочные составы

Финляндия: Градецки – Алхо, Вайсанен, Иванов, О’Шонесси, Уронен, Шуллер, Лод, Камара, Ниссила, Пукки.

Черногория: Миятович – Вешович, Вуячич, Томашевич, А. Вукчевич, М. Вукчевич, Раичкович, Янкович, Йовович, Хакшабанович, Мугоша.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке хозяева смогут добиться победы. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 2.00 по линии Parimatch.

7 июня, вторник

Финляндия - Черногория
Хельсинки. Олимпийский стадион. 19:00
Арбитр: Аллард Линдхут (Нидерланды)
Прогноз Sport.ua – 2:1

 

Parimatch  
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Источник Sport.ua
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