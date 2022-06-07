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07 июня 2022, 05:30 |
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Ньюкасл и Арсенал хотят купить Зинченко, Ноттингему интерен Довбик

Главные новости за 6 июня на Sport.ua

07 июня 2022, 05:30 |
70
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Ньюкасл и Арсенал хотят купить Зинченко, Ноттингему интерен Довбик
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 6 июня.

1. Арсенал и Вест Хэм активизировались в вопросе трансфера Зинченко. Лондонские клубы привлекает универсализм украинца.

2. Новичок АПЛ предложит почти 12 млн евро за Довбика. «Ноттингем Форест» планирует подписать украинского форварда.

3. Журналист: Йовичевич может возглавить Шахтер. Срна заинтересован. Хорватский специалист умеет развивать молодежь.

4. Источник: Скрипник согласился возглавить Ворсклу. Тренер сменит клуб в ближайшее время.

5. Звездный вингер Шахтера хочет в Европу, но готов играть в Бразилии. Педриньо будет стремиться покинуть Украину в летнее трансферное окно.

6. Перелет в Дублин и тренировка. Сборная Украины переключается на Лигу наций. Сине-желтые провели первую тренировку в Ирландии.

7. ОФИЦИАЛЬНО. Бабич покинул Кривбасс. Специалист и клуб прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.

8. 150 матчей Модрича. Хорватия и Франция сыграли в боевую ничью в Лиге наций. Адриен Рабьо открыл счет, а затем Андрей Крамарич ответил голом с пенальти.

9. Реванш Надаля, рекорд Свёнтек, полуфинал Киченок и декацапизация от Чилича. Обзор главных событий Ролан Гаррос 2022.

10. Без игроков НБА. Объявлен состав сборной Украины на матчи отбора на ЧМ-2023. Айнарс Багатскис вызвал 14 баскетболистов.

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Источник Sport.ua
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