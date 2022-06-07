Ньюкасл и Арсенал хотят купить Зинченко, Ноттингему интерен Довбик
Главные новости за 6 июня на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 6 июня.
1. Арсенал и Вест Хэм активизировались в вопросе трансфера Зинченко. Лондонские клубы привлекает универсализм украинца.
2. Новичок АПЛ предложит почти 12 млн евро за Довбика. «Ноттингем Форест» планирует подписать украинского форварда.
3. Журналист: Йовичевич может возглавить Шахтер. Срна заинтересован. Хорватский специалист умеет развивать молодежь.
4. Источник: Скрипник согласился возглавить Ворсклу. Тренер сменит клуб в ближайшее время.
5. Звездный вингер Шахтера хочет в Европу, но готов играть в Бразилии. Педриньо будет стремиться покинуть Украину в летнее трансферное окно.
6. Перелет в Дублин и тренировка. Сборная Украины переключается на Лигу наций. Сине-желтые провели первую тренировку в Ирландии.
7. ОФИЦИАЛЬНО. Бабич покинул Кривбасс. Специалист и клуб прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.
8. 150 матчей Модрича. Хорватия и Франция сыграли в боевую ничью в Лиге наций. Адриен Рабьо открыл счет, а затем Андрей Крамарич ответил голом с пенальти.
9. Реванш Надаля, рекорд Свёнтек, полуфинал Киченок и декацапизация от Чилича. Обзор главных событий Ролан Гаррос 2022.
10. Без игроков НБА. Объявлен состав сборной Украины на матчи отбора на ЧМ-2023. Айнарс Багатскис вызвал 14 баскетболистов.
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