VAR и пенальти. Хорватия и Франция сыграли вничью в боевом матче Лиги наций

6 июня состоялся центральный поединок группы A1 во втором туре Лиги наций.

Сборная Хорватии в Сплите на стадионе «Полюд» принимала команду Франции. Это был римейк финала чемпионата мира 2018, когда выиграли французы (4:2).

В начале второго тайма Адриен Рабьо открыл счет для французов, пробив мимо голкипера после точной передачи на ход от Бен Йеддера.

На 83-й минуте Андрей Крамарич ответил голом с пенальти. При этом VAR рассматривал эпизод, в котором было нарушение, и офсайда не обнаружил.

Интересно, что капитан Лука Модрич провел 150-й матч за сборную Хорватии, в честь чего на трибунах развернули огромный баннер.

В итоге зафиксирована ничья (1:1), и обе команды набрали по одному очку.

Другой матч группы между Австрией и Данией (у которых по 3 очка после первого тура) начался с опозданием в 1,5 часа из-за проблем с электричеством на стадионе.

Лига наций A1

2-й тур, Сплит (Хорватия)

Хорватия – Франция – 1:1

Голы: Крамарич, 83 (пен) – Рабьо, 52

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine