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06.06.2022 22:30 - : -
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Лига наций
06 июня 2022, 22:01 | Обновлено 06 июня 2022, 22:18
907
0

Начало матча между Австрией и Данией задерживается. Стала известна причина

На стадионе возникли проблемы с электричеством

06 июня 2022, 22:01 | Обновлено 06 июня 2022, 22:18
907
0
Начало матча между Австрией и Данией задерживается. Стала известна причина
Twitter

Начало матча 2-го тура Лиги наций между Австрией и Данией задерживается.

Дело в том, что на стадионе «Эрнст Хаппель» в Вене возникли проблемы с электричеством.

В другом поединке группы встречаются Хорватия и Франция.

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Источник Sport.ua
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