Лига наций06 июня 2022, 22:01 | Обновлено 06 июня 2022, 22:18
907
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Начало матча между Австрией и Данией задерживается. Стала известна причина
На стадионе возникли проблемы с электричеством
06 июня 2022, 22:01 | Обновлено 06 июня 2022, 22:18
907
0
Начало матча 2-го тура Лиги наций между Австрией и Данией задерживается.
Дело в том, что на стадионе «Эрнст Хаппель» в Вене возникли проблемы с электричеством.
В другом поединке группы встречаются Хорватия и Франция.
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