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Лига наций
Австрия
06.06.2022 21:45 - : -
Дания
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Лига наций
06 июня 2022, 14:06 | Обновлено 06 июня 2022, 14:13
63
0

Австрия - Дания. Прогноз и анонс на матч Лиги наций УЕФА

Команды постараются поддержать победный старт в в группе 1 Лиги А розыгрыша

06 июня 2022, 14:06 | Обновлено 06 июня 2022, 14:13
63
0
Австрия - Дания. Прогноз и анонс на матч Лиги наций УЕФА
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 6 июня, в Вене на стадионе «Эрнст Хаппель» состоится матч второго тура розыгрыша Лиги наций УЕФА в группе 1 Лиги А, в котором сборная Австрии примет команду Дании. Стартовый свисток 43-летнего арбитра из Шотландии Уильяма Коллама прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Австрия

Альпийцы, как известно, перед началом борьбы в группе Лиги наций УЕФА пошли на смену наставника. Их возглавил бывший временный наставник английского «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник. Дебют 63-летнего немца во главе австрийской дружины пришелся на матч первого тура евротурнира для сборных на поле Хорватии.

Премьера получилась у Рангника и его подопечных успешной. Игра, проходившая в Осиеке, принесла австрийцам победу со счетом 3:0. Стоит вспомнить, что счет альпийцы открыли незадолго до перерыва, а в середине второго тайма за три минуты смогли довести свое преимущество до крупного.

Дания

Скандинавская сборная смогла взять в розыгрыше Лиги наций УЕФА сенсационный старт. В первом туре ей выпало сойтись в Париже со все еще действующими чемпионами мира - французами. Хозяева были фаворитами поединка, но свой статус не подтвердили.

В дебюте второго тайма «трехцветные» первыми добились успеха, после чего вели в счете немногим более четверти часа. А затем состоялся один гол Корнелиуса, а на 88-й минуте второй, который принес Дании победу – 2:1.

Ориентировочные составы

Австрия: Линднер – Дансо, Лайнер, Вебер, Триммель, Лаймер, Забитцер, Баумгартнер, Вейманн, Арнаутович, Грегорич.

Дания: Шмейхель – Вестергор, Андерсен, Нельссон, Мехле, Хейбьерг, Дилэйни, Дамсгард, Эриксен, Сков, Корнелиус.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке хозяева смогут добиться победного для себя результата. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 2.65 по линии Parimatch.

6 июня, понедельник

Австрия - Дания
Вена. «Эрнст Хаппель». 21:45
Арбитр: Уильям Коллам (Шотландия)
Прогноз Sport.ua – 2:1
Parimatch  
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Источник Sport.ua
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