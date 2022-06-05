Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Уэльс – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига наций
05 июня 2022, 19:57 | Обновлено 05 июня 2022, 20:12
9395
0

Уэльс – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор финального поединка плей-офф квалификации ЧМ-2022

05 июня 2022, 19:57 | Обновлено 05 июня 2022, 20:12
9395
0
Уэльс – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

5 июня в 19:00 сборная Украины проводит финальный поединок плей-офф квалификации ЧМ-2022 против национальной команды Уэльса. Команды играют на стадионе «Кардифф Сити» в валлийской столице.

Победитель этого противостояния выйдет в финальный раунд ЧМ-2022, где в конце года сыграет в группе B с командами Англии, США и Ирана.

Уэльс – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Исполнения гимна Украины

ГОЛ! 1:0. Ярмоленко, 34 мин (автогол)

Спорный фол на Ярмоленко, 40 мин.

По теме:
Уэльс – Украина. Пресс-конференция Петракова. Смотреть онлайн. LIVE
ВИДЕО. Был ли фол на Ярмоленко? VAR не назначил пенальти
ВИДЕО. Ярмоленко срезал мяч в свои ворота после прострела Бэйла
сборная Украины по футболу сборная Уэльса по футболу ЧМ-2022 по футболу Уэльс - Украина видео голов и обзор Андрей Ярмоленко автогол
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(89)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 Уэльс – Украина
Футбол | 05 июня 2022, 18:30 4
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 Уэльс – Украина
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 Уэльс – Украина

Поединок состоится в воскресенье, 5 июня, в Кардиффе

Сергей СИДОРЧУК: «Слушаем только топ-100 патриотических украинских песен»
Футбол | 05 июня 2022, 16:53 1
Сергей СИДОРЧУК: «Слушаем только топ-100 патриотических украинских песен»
Сергей СИДОРЧУК: «Слушаем только топ-100 патриотических украинских песен»

Капитан «Динамо» рассказал о предпочтениях в контенте

Игнатенко и Лунин не попали. Заявка сборной Украины на матч с Уэльсом
Футбол | 05.06.2022, 10:53
Игнатенко и Лунин не попали. Заявка сборной Украины на матч с Уэльсом
Игнатенко и Лунин не попали. Заявка сборной Украины на матч с Уэльсом
Ворскла предложила Скрипнику работу главным тренером
Футбол | 05.06.2022, 13:21
Ворскла предложила Скрипнику работу главным тренером
Ворскла предложила Скрипнику работу главным тренером
Уэльс – Украина. Финал на выживание! Заряжай на нашу сборную
Футбол | 04.06.2022, 23:24
Уэльс – Украина. Финал на выживание! Заряжай на нашу сборную
Уэльс – Украина. Финал на выживание! Заряжай на нашу сборную
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сборная Украины гарантировала участие в Финале четырех Золотой Евролиги
Сборная Украины гарантировала участие в Финале четырех Золотой Евролиги
03.06.2022, 21:45 1
Волейбол
Боль и драма. Надаль вышел в финал Ролан Гаррос из-за травмы Зверева
Боль и драма. Надаль вышел в финал Ролан Гаррос из-за травмы Зверева
03.06.2022, 19:37 9
Теннис
Игровой день Лиги наций: фиаско Франции и Хорватии, разгром от Нидерландов
Игровой день Лиги наций: фиаско Франции и Хорватии, разгром от Нидерландов
03.06.2022, 23:50 3
Футбол
ВИДЕО. Приковала себя к сетке. Активистка прервала матч Ролан Гаррос
ВИДЕО. Приковала себя к сетке. Активистка прервала матч Ролан Гаррос
03.06.2022, 22:54 3
Теннис
ВИДЕО. Тренировка в Уэльсе. В сборную Украины прибыл новичок
ВИДЕО. Тренировка в Уэльсе. В сборную Украины прибыл новичок
04.06.2022, 04:00
Футбол
Малиновский и Аталанта: уйти нельзя остаться
Малиновский и Аталанта: уйти нельзя остаться
04.06.2022, 07:15 2
Футбол
Команда друзей Гарета Бэйла: что представляет собой сборная Уэльса
Команда друзей Гарета Бэйла: что представляет собой сборная Уэльса
05.06.2022, 07:10 1
Футбол
ВИДЕО. Левандовски обнял Свёнтек после победы на Ролан Гаррос
ВИДЕО. Левандовски обнял Свёнтек после победы на Ролан Гаррос
04.06.2022, 18:05 5
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем