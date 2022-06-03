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Лига наций
03 июня 2022, 22:17 | Обновлено 03 июня 2022, 22:29
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0

Лига наций: результаты игрового дня (обновляется)

В пятницу, 3 июня, проходят 3 матча в главной лиге A

03 июня 2022, 22:17 | Обновлено 03 июня 2022, 22:29
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0
Лига наций: результаты игрового дня (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 3 июня, проходят матчи Лиги наций УЕФА.

Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.

Лига наций A

  • 21:45 Бельгия – Нидерланды
  • 21:45 Франция – Дания
  • 21:45 Хорватия – Австрия

Лига наций C

  • 17:00 Казахстан – Азербайджан – 2:0

Голы: Аймбетов, 50, 60.

  • 21:45 Беларусь – Словакия

Лига наций D

  • 19:00 Латвия – Андорра – 3:0

Голы: Улдрикис, 9, 77, Икауниекс, 85 (пен).

  • 21:45 Лихтенштейн – Молдова
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Источник Sport.ua
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