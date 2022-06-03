Лига наций03 июня 2022, 22:17 | Обновлено 03 июня 2022, 22:29
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Лига наций: результаты игрового дня (обновляется)
В пятницу, 3 июня, проходят 3 матча в главной лиге A
03 июня 2022, 22:17 | Обновлено 03 июня 2022, 22:29
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В пятницу, 3 июня, проходят матчи Лиги наций УЕФА.
Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.
Лига наций A
- 21:45 Бельгия – Нидерланды
- 21:45 Франция – Дания
- 21:45 Хорватия – Австрия
Лига наций C
- 17:00 Казахстан – Азербайджан – 2:0
Голы: Аймбетов, 50, 60.
- 21:45 Беларусь – Словакия
Лига наций D
- 19:00 Латвия – Андорра – 3:0
Голы: Улдрикис, 9, 77, Икауниекс, 85 (пен).
- 21:45 Лихтенштейн – Молдова
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