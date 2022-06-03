В пятницу, 3 июня, в Осиеке на стадионе «Градски врт» состоится матч стартового тура розыгрыша Лиги наций УЕФА в группе 1 Лиги А, в котором сборная Хорватии примет команду Австрии. Стартовый свисток 37-летнего английского арбитра Криса Каваны прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Хорватия

«Клетчатые» весной этого года провели два товарищеских поединка. Сперва они сыграли вничью 1:1 с командой Словении, после чего одержали минимальную победу над болгарами – 2:1.

Эти встречи, а также предстоящие матчи в рамках Лиги наций УЕФА являются для хорватской дружины этапами подготовки к будущему чемпионату мира. В Катар балканцы пробились, став победителями отборочной группы Н. Они в 10 матчах набрали 23 очка (7 побед, 2 ничьи, 1 поражение) и оставили позади себя команды России, Словакии., Словении, Кипра и Мальты.

Австрия

Альпийская дружина в последних числах марта 2022 года провела один официальный и один товарищеский поединки. Вначале она в полуфинале отбора на ЧМ-2022 проиграла сборной Уэльса (1:1), а затем в спарринге разошлась миром 2:2 с командой Шотландии.

В финальный этап квалификации грядущего мундиаля сборная Австрии пробилась в статусе 4-й команды группы F основного отборочного раунда. В 10 играх она набрала 16 очков (5 побед, 1 ничья, 4 поражения). Столько же набрала и команда Израиля, больше набрали Шотландия (23 пункта) и Дания (27 очков).

Ориентировочные составы

Хорватия: Ливакович – Вида, Чалета-Цар, Гвардиол, Юранович, Модрич, Брозович, Ковачич, Баришич, Крамарич, Брекало.

Австрия: Линднер – Лайнер, Лиенхарт, Пош, Алаба, Шлагер, Лаймер, Баумгартнер, Арнаутович, Забитцер, Каладжич.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке хозяева смогут добиться победного для себя результата. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.97 по линии Parimatch.

3 июня, пятница