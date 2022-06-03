Сборная Украины побила личный рекорд 26-летней давности

Трижды поразив в Глазго ворота Шотландии, сборная Украины продлила свою общую и гостевую забивную серии до 8 матчей. При этом голевая серия на чужих полях стала рекордной для нашей команды, которая превзошла одно из самых старых своих достижений 26-летней давности.

Последний раз украинцы не забивали 3 июля 2021 года в Риме в четвертьфинальном матче Евро-2020 с Англией - 0:4, а в гостях - 11 ноября 2020-го в товарищеском поединке с Польшей - 0:2.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные голевые серии сборной Украины

Серия Началась Соперник Счет Завершилась Соперник Счет 10 игр 26.04.1995 Эстония (г) 1:0 09.11.1996 Португалия (г) 0:1 10 игр 25.03.2019 Люксембург (г) 2:1 06.09.2020 Испания (г) 0:4 9 игр 04.09.2004 Дания (г) 1:1 15.08.2005 Израиль (д) 0:0 9 игр 14.11.2020 Германия (г) 1:3 21.06.2021 Австрия (н) 0:1 8 игр 26.08.1992 Венгрия (г) 1:2 15.03.1994 Израиль (г) 0:1 8 игр* 01.09.2021 Казахстан (г) 2:2 7 игр 15.11.1997 Хорватия (д) 1:1 27.03.1999 Франция (г) 0:0 7 игр 08.06.2001 Уэльс (д) 1:1 21.03.2002 Япония (г) 0:1 7 игр 25.05.2010 Литва (д) 4:0 19.10.2010 Бразилия (н) 0:2 7 игр 07.10.2011 Болгария (д) 3:0 05.06.2012 Турция (н) 0:2

Самые продолжительные гостевые голевые серии сборной Украины

Серия Началась Соперник Счет Завершилась Соперник Счет 8 игр* 14.11.2020 Германия 1:3 7 игр 26.04.1995 Эстония 1:0 09.11.1996 Португалия 0:1 6 игр 26.08.1992 Венгрия 1:2 15.03.1994 Израиль 0:1 6 игр 28.02.2001 Кипр 3:4 21.03.2002 Япония 0:1 6 игр 04.09.2004 Дания 1:1 28.02.2006 Азербайджан 0:0

* серия не закончена.