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Испания
02.06.2022, FT 1 : 1
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Лига наций
02 июня 2022, 23:36 | Обновлено 02 июня 2022, 23:55
258
1

Испания и Португалия разошлись миром. Роналду вышел на замену

Поединок Лиги наций прошел в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин»

02 июня 2022, 23:36 | Обновлено 02 июня 2022, 23:55
258
1
Испания и Португалия разошлись миром. Роналду вышел на замену
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 2 июня, состоялся матч 1-го тура Лиги наций, в котором встречались национальные сборные Испании и Португалии.

Команды играли в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин». Встреча завершилась вничью – 1:1

В первом тайме Альваро Мората открыл счет для хозяев поля, а ближе к концу игры Рикарду Орта уравнял ситуацию.

Форвард Криштиану Роналду вышел на замену у португальцев на 62-й минуте.

В другом матче группы Чехия обыграла Швейцарию со счетом 2:1.

Лига наций A. 1-й тур

Испания – Португалия – 1:1

Голы: Мората, 25 – Рикарду Орта, 82.

Испания: Симон, Аспиликуэта, Пау Торрес, Льоренте, Жорди Альба, Бускетс, Гави (Льоренте, 81), Торрес (Коке, 62), Солер (Ольмо, 62), Сарабия, Мората (Рауль де Томас, 70).

Португалия: Кошта, Пепе, Рафаэл Геррейру, Жоау Канселу, Жоау Моутинью (Рубен Невеш, 46), Бернарду Силва, Бруну Фернандеш (Матеус Нунес, 81), Данилу Перрейра, Отавиу (Гонсалу Гедеш, 62), Андре Силва (Криштиану Роналду, 62), Леау (Орта, 72).

Предупреждения: Сарабия, 37. Льоренте, 72. Бускетс, 90+2 – Жоау Моутинью, 38. Бернарду Силва, 39. Матеус Нунес, 84. Рафаэл Геррейру, 89. Пепе, 90+3.

Судья: Оливер (Англия).

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

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Источник Sport.ua
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pol-55
Обидва голи-близнята.
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