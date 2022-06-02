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  4. Никита ФЕДОТОВ: «Сначала пошел в тероборону, после этого перешел у ВСУ»
Украина. Премьер лига
02 июня 2022, 02:24 | Обновлено 02 июня 2022, 02:26
159
0

Никита ФЕДОТОВ: «Сначала пошел в тероборону, после этого перешел у ВСУ»

Украинский голкипер стал военным

02 июня 2022, 02:24 | Обновлено 02 июня 2022, 02:26
159
0
Никита ФЕДОТОВ: «Сначала пошел в тероборону, после этого перешел у ВСУ»
Instagram. Никита Федотов

21-летний украинский вратарь Никита Федотов рассказал о решении, которое принял после начала войны с россией.

«Я сначала пошел в тероборону, после этого перешел у ВСУ. Я принял это решение сразу, даже не задумываясь, наверное, внутри меня сыграло какое-то патриотическое чувство. Я считаю, что каждый мужчина, а на тот момент наступление шло в активной фазе, должен был брать оружие и идти защищать родину, потому что не хотел, чтобы эти уроды оказались у меня дома», - сказал Федотов.

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Источник Эпоха футбола
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