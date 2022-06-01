Чемпионат мира01 июня 2022, 22:45 | Обновлено 01 июня 2022, 23:09
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Шотландия – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка плей-офф квалификации ЧМ-2022
01 июня 2022, 22:45 | Обновлено 01 июня 2022, 23:09
9007
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1 июня на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго сборная Украины проводит полуфинальный поединок плей-офф квалификации ЧМ-2022 против национальной команды Шотландии.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка
Шотландия – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Исполнение гимна Украины
ГОЛ! 0:1. Андрей Ярмоленко, 33 мин.
Видео гола ожидается.
ГОЛ! 0:2. Роман Яремчук, 49 мин.
Видео гола ожидается.
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