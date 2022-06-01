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Чемпионат мира
01 июня 2022, 22:45 | Обновлено 01 июня 2022, 23:09
9007
0

Шотландия – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка плей-офф квалификации ЧМ-2022

01 июня 2022, 22:45 | Обновлено 01 июня 2022, 23:09
9007
0
Шотландия – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

1 июня на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго сборная Украины проводит полуфинальный поединок плей-офф квалификации ЧМ-2022 против национальной команды Шотландии.

Шотландия – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Исполнение гимна Украины

ГОЛ! 0:1. Андрей Ярмоленко, 33 мин.

Видео гола ожидается.

ГОЛ! 0:2. Роман Яремчук, 49 мин.

Видео гола ожидается.

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Источник Sport.ua
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