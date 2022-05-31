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Ролан Гаррос
31 мая 2022, 03:49 |
40
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Людмила КИЧЕНОК: «Своими победами хочу хочется как-то вдохновить украинцев»

Теннисистка переживает о том, что происходит в Украине, где идет война

31 мая 2022, 03:49 |
40
0
Людмила КИЧЕНОК: «Своими победами хочу хочется как-то вдохновить украинцев»
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок

В третьем круге Людмила Киченок вместе с Еленой Остапенко обыграли третью сеяную пару, которой уступили в начале мая в полуфинале турнира в Мадриде.

Спортсменка прокомментировала победу.

«Мне кажется, матч был очень ровный. В начале у нас получалось их немного придавливать, но потом они выбили нас из равновесия и смогли вернуться в игру. К тому же мы немножко подсели, упустив второй сет, они начали активнее играть. Ну, а третий сет мы уже играли гейм в гейм из-за того, что мы активнее играли и старались их снова поддавливать, они подсели в конце и не смогли подать на матч.

В целом мы знали, что против этой пары нам нужно играть активно и самим выигрывать розыгрыши, потому что они тоже пытаются при возможности к сетке бежать, играть слета. Но мы знали, что если сыграем хорошо, то выиграем.

Во время турнира стараюсь вообще не читать последнее время, потому что уже накопилась какая-то усталость психологическая. Каждую неделю играю, с момента, как уехала 25-го февраля из Киева, то каждую неделю играю турниры, и уже хочется домой вернуться, но я понимаю, что пока туда вернуться не могу и приходится как-то с этим справляться.

Но на самом деле я понимаю, что у меня не самый худший вариант, если брать среди всех наших украинцев. Я смогла уехать, играю в теннис, занимаюсь своим делом, зарабатываю деньги, продолжаю жить в принципе так же, как я и жила раньше, только не могу домой вернуться. В то же время есть очень много людей, которые в Украине, которые потеряли все... Я не могу вообще жаловаться на что-то, но домой уже очень хочется вернуться.

Играя на турнирах очень хочется как-то вдохновить наших соотечественников, украинцев, которые сражаются на войне. Я не представляю как это. Я была там один день – чуть с ума не сошла. Тяжело осознавать, что дома происходит. Очень хочу воодушевить наших людей, буду стараться изо всех сил, чтобы пройти дальше», - сказала Киченок.

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Источник Большой теннис Украины
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