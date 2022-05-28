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  4. Ливерпуль – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига чемпионов
28 мая 2022, 22:37 |
2443
1

Ливерпуль – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор финального поединка Лиги чемпионов в Париже

28 мая 2022, 22:37 |
2443
1
Ливерпуль – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 28 мая, в 22:35 в Париже на «Стад де Франс» проходит финальный поединок Лиги чемпионов.

За трофей сражаются английский «Ливерпуль» и мадридский «Реал». 

У «Реала» в активе 13 трофеев, а у «Ливерпуля» 6 титулов ЛЧ.

Поединок можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Ливерпуль – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Источник Sport.ua
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