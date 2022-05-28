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  4. Астон Вилла подписала защитника Севильи за £26 млн
Англия
28 мая 2022, 06:44 | Обновлено 28 мая 2022, 06:58
306
0

Астон Вилла подписала защитника Севильи за £26 млн

Диего Карлос пройдет медосмотр и согласует условия контракта

28 мая 2022, 06:44 | Обновлено 28 мая 2022, 06:58
306
0
Астон Вилла подписала защитника Севильи за £26 млн
ФК Астон Вилла. Диего Карлос

Английский клуб «Астон Вилла» официально сообщил о договоренности с испанской «Севильей» о переходе защитника Диего Карлоса.

Игрок пройдет медосмотр и согласует условия личного контракта, после чего трансфер будет оформлен окончательно.

По информации СМИ, стоимость сделки составит 26 млн фунтов стерлингов. Уже в ближайшее время защитник прибудет в Бирмингем для подписания соглашения.

В завершившемся сезоне Диего Карлос забил 3 гола в 34 матчах Ла Лиги за «Севилью».

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Диего Карлос Севилья Астон Вилла трансферы АПЛ трансферы трансферы Ла Лиги
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Источник ФК Астон Вилла
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