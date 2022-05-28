Астон Вилла подписала защитника Севильи за £26 млн
Диего Карлос пройдет медосмотр и согласует условия контракта
Английский клуб «Астон Вилла» официально сообщил о договоренности с испанской «Севильей» о переходе защитника Диего Карлоса.
Игрок пройдет медосмотр и согласует условия личного контракта, после чего трансфер будет оформлен окончательно.
По информации СМИ, стоимость сделки составит 26 млн фунтов стерлингов. Уже в ближайшее время защитник прибудет в Бирмингем для подписания соглашения.
В завершившемся сезоне Диего Карлос забил 3 гола в 34 матчах Ла Лиги за «Севилью».
Aston Villa can confirm the club has reached an agreement with Sevilla FC for the transfer of Diego Carlos for an undisclosed fee.— Aston Villa (@AVFCOfficial) May 26, 2022
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