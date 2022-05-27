Потерял статус «нового Шевченко», или Почему Супряга не заиграл в Сампдории

Один из самых больших украинских талантов последнего времени Владислав Супряга провалился в Италии. Форвард молодежной сборной Украины сыграл только в одном матче Серии А, после чего в лучшем случае попадал в заявку команды из Генуи за последние полгода. По сообщению СМИ, «Сампдория» не будет использовать опцию продления аренды или полноценного выкупа контракта Супряги, а вернет нападающего в «Динамо».

Я был довольно скептически настроен сначала к переходу украинского нападающего в Италию. Это было половинчатое решение для «Динамо», которое в любом случае было бы проигрышным для Игоря Суркиса. Заиграл Супряга в «Сампдории» – киевляне потеряли бы перспективного и талантливого форварда. Если у Супряги ничего бы не получилось – «Динамо» получило форварда-неудачника, который после провала в УПЛ так же ничего не показал в Серии А. Дальше продать футболиста с таким резюме уже будет не просто.

Выступления Супряги за «Сампдорию» иначе как полным личным фиаско не назовешь. Влад сыграл только в первом матче против «Сассуоло», украинец вышел по ходу игры вместо травмированного Маноло Габбьядини, но в начале второго тайма снова сел на скамейку запасных. Казалось, что после травмы Габбьядини Супряга будет получать стабильное игровое время, хотя они разные по манере игры, но «Сампа» решила реанимировать карьеру Себы Джовинко, являющегося прямым конкурентом для Супряги по стилю.

Я понимаю, что есть моменты, когда арендуемого игрока не особо хотят развивать, а им просто затыкают дыры в составе при необходимости. Но ведь «Сампдория» охотилась за Супрягой довольно долго и команда имела опцию выкупа. Для них прогресс украинца был важен по-своему.

Какой-либо большой конкуренции или звездного нападающего у «Сампдории» не было. Габбьядини пропустил вторую часть сезона. Джовинко полгода не играл и нуждался во времени, чтобы провести себя в хоть какую-то физическую и игровую форму. Квальярелле уже 39 лет. Остается только один Капуто. Но Супряга не играл. Возникает множество вопросов, на которые нужно искать ответы.

Следует выделить несколько составляющих, которые привели к провалу украинского таланта на Апеннинах.

Потеря скорости

Главной ассоциацией с Супрягой была скорость. Он просто был спринтером, который, имея простор, не оставлял шансов сопернику. В памяти запечатлелся юношеский Евро в Финляндии, где Супрягу «стерегли» сразу по два-три защитника.



ФК Динамо. Владислав Супряга

Многое изменилось после перехода в «Динамо». Киевляне играют с центрфорвардом, у которого очень мало простора. Динамовцы в УПЛ действуют первым номером, поэтому нуждаются в нападающем для штрафной площадки соперника. Таких навыков у Супряги не было. Ему нужно было набирать массу, что привело к потере скорости. Как результат – Супряга потерял свой главный козырь - скорость - а новые силовые качества так и не приобрел. В Италию он ехал на распутье.

Несвоевременный переход

Супряга выбрал не лучшее время для перехода. Он оказался в такой ситуации, что нужно было догонять партнеров. В Италии футбольный сезон перешел экватор. Игроки уже набрали максимальные кондиции на вторую часть сезона.

Супряга почти весь декабрь был в отпуске. Понятно, что после этого игровая и физическая форма не могла быть хорошей. Две недели сборов с «Динамо» – это хорошо, но это не официальные матчи и игровой ритм. Зимой украинские команды закладывают фундамент физической подготовки на весь календарный год, а не проводят официальные игры.

Супряга оказался в такой ситуации, что он фактически прибыл с корабля на бал. Нужно было проходить процесс адаптации к команде, чемпионату, требованиям тренера, быту. От него ждали сразу удачной игры, но он к этому не был готов.

Аналогичная ситуация была в начале 2021 года с Виктором Коваленко. Он начал зимнюю подготовку с «Шахтером», но под конец трансферного окна стал игроком «Аталанты». В Бергамо Коваленко постигла неудача. Он сыграл очень мало за «бергамасков». Имея проблемы со здоровьем и проигрывая конкуренцию.

Коваленко не является слабым игроком, но он просто не был готов к переходу посреди сезона в Италию. Коваленко недавно провел отпуск, только набирал форму с «Шахтером» на сборах в Турции, а все партнеры находились в великолепном игровом тонусе, потому что сезон в Италии был в разгаре. Как результат, Джан Пьеро Гасперини не дал шансов украинскому полузащитнику в новом сезоне и отправил его в «Специю».

Хотя точки соприкосновения с «Аталантой» у Коваленко теоретически были, потому что он способен выполнять много беговой работы, что необходимо для прессинга, очень важного для «бергамасков». Даже имея земляка и бывшего партнера по «Шахтеру» Руслана Малиновского в одной команде, у Коваленко ничего не получилось в Бергамо.



Очень тяжелым было начало выступлений для Виталия Миколенко за «Эвертон». Он много ошибался, в том числе результативно, как в кубковой игре против «Халл Сити». Те же проблемы – Миколенко пришел посреди сезона, нуждался в адаптации и должен был набрать хоть какую-то форму. У бывшего динамовца серьезный характер. Это позволило ему за несколько месяцев стать своим в Ливерпуле и даже забить самый красивый гол сезона, который помог сохранить прописку в АПЛ.

Поэтому для украинских игроков переходы зимой очень опасны. Наши игроки не имеют возможности провести полноценную подготовку с командой, находятся в худшей игровой форме и нуждаются в адаптации и терпении. Здесь лекарством может быть только стальной характер к успеху или большое доверие от тренера. Ни первого, ни второго у Супряги не было.

Агентские игры

Очень похоже, что Супряга является неким агентским проектом, а не реально большим талантом. Еще на уровне «Днепра-1» и Второй лиги из него начали лепить звезду и называть новым Шевченко. Хотя реально Влад может похвастаться только полугодом в составе «Днепра-1» в сезоне 2019/20, юношеским Евро в Финляндии, где наводил ужас своей скоростью на защитников соперника и финальным матчем молодежного чемпионата мира, когда сделал дубль в ворота Кореи.



Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Супряга

Этого недостаточно, чтобы реально претендовать на успешные выступления в ведущих чемпионатах. В составе «Динамо» Супряга заиграть не смог ни у Хацкевича, ни у Луческу.

В Европу нужно ехать максимально готовым, в хороших кондициях, потому что там уровень ведущих чемпионатах высок. Влад поехал покорять Италию, имея затяжную безголевую серию в «Динамо» и минимум стабильной игровой практики.

У «Динамо» есть пример Романа Яремчука. Он вообще не был нужен Александру Хацкевичу. Сколько ему ни давал шансов Ребров, но из этого ничего не вышло. Сам Роман говорил, что даже размышлял о завершении карьеры игрока. Все изменил трансфер в «Гент». Футболист преодолел свои проблемы с неуверенностью и стал звездой местного чемпионата. «Бенфика» заплатила за Яремчука 17 млн. «Динамо» получило не только деньги, в районе 5-6 млн (2 сразу и 20 процентов от продажи), но и репутацию. Воспитанник киевлян – основной форвард сборной Украины и играет в престижном клубе. При том, что в «Генте» Роман не забивал в первых 11 матчах. С ним работали, в него верили, его адаптировали. Был очень трудный процесс, который сделал из Яремчука нападающего топ-уровня.

Вы представьте себе, что Яремчук образца 2017 года поехал в Италию, а не в Бельгию. Понятно, что он бы там ничего не добился. Приехал бы на щите. Ибо к Серии А нужно быть готовым со всех сторон. Это показывает тот же Руслан Малиновский. Который сначала адаптировался к Европе, стал звездой в «Генке», а уже потом уехал покорять ведущие чемпионаты.



С Супрягой работает не один год Иван Пироженко и его компания Sixteen Football Agency. В свое время они работали с Евгением Хачериди, Максимом Ковалем, Сергеем Рыбалкой. Многие годы представляют интересы Георгия Бущана и Никиты Бурды. Был период, когда активно украинцы ехали в Турцию – Коркишко, Селезнев и другие – и это как раз дело рук Sixteen Football Agency. Совладельцем компании является бывший игрок киевского «Динамо» и «Андерлехта», сын Павла Яковенко – Александр. В свое время он немного играл за «Фиорентину» и обзавелся связями на Апеннинах. Какой-то большой успех здесь найти не так просто. В плане карьеры и развития похвастаться нечем.

Компания Sixteen Football Agency слилась с итальянской агентской конторой GG11 s.r.l., которой управляет Габриэле Джуффрида. Они ведут дела наставника «Милана» Стефано Пиоли. Антонио Санабрии, Жуниора Мессиаса. Большое внимание уделяют молодежному и юношескому футболу. Обладают достаточно большой структурой, позволяющей отслеживать талантливых молодых игроков.

Интерес к Супряге уже длился последние полтора года до перехода. «Дженоа», «Лацио», «Болонья», «Салернитана» проявляли интерес к украинскому футболисту. Понятно, что имея лобби в лице хорошей агентской конторы, услуги Супряги предлагали разным клубам. Игровых предпосылок или футбольных успехов не было в последний год.

Хороших команд в Италии много. «Сампдория», несмотря на свое нынешнее положение – хороший вариант для 90 процентов украинских игроков. Ты себя показываешь и имеешь возможность переходить в более сильный клуб. Но должна быть такая штука, как сочетание клуба и игрока. То есть, сильные стороны футболиста подходят под модель игры.

«Сампдория» сегодня – аутсайдер Серии А. Команда борется за сохранение прописки в элите итальянского футбола. Понятно, что она находится под давлением. Вылет стал бы полным фиаско. Разве это самый лучший выбор для футболиста, который больше года не забивал и потерял всю свою уверенность? Больше похоже, что просто впихнули, куда смогли. А дальше уже выплывай сам…

Ок, так бывает в футболе, что берут игрока, который не был успешным, а он выстреливает. Гений селекции никто не отменял. Но это делается под конкретного тренера, под его идеи. Вот Зинченко не играл в ПСВ, а Гвардиола увидел в нем игрока для «Манчестер Сити». Есть какой-то определенный тренерский концепт. В случае с «Сампой» таким просто и не пахнет. Роберто Д'Аверса был уволен посреди сезона. Сейчас работает Марко Джампаоло. Я думаю, что это не последняя перестановка тренера в клубе. Шараханье из стороны в сторону не идет на пользу ситуации, в которой оказался Супряга. При том, что украинский игрок не перешел на постоянной основе, а только арендован.

В одном из последних интервью Супряга сказал, что «Динамо» – не его команда. А молодежная сборная Украины тоже не его команда? Там Руслан Ротань играет благодаря быстрому переходу середины поля и прессингу. Не нуждается в выраженном центрфорварде, как в «Динамо». В «молодежке» Супряга далеко не главный игрок. Скорее, далеко запасной. В Италию от своих проблем бежать нельзя. Туда нужно ехать готовым, сильным, уверенным, зная язык и т.д.

Нужно начинать все сначала

Супряге нужно начинать свою карьеру с самого начала. Статус таланта и «нового Шевченко» уже утрачен. Он не смог заиграть ни в «Динамо», ни в «Сампдории». Для итальянского рынка он перестает быть интересным, потому что ничего не смог показать в не сильнейшей команде. Фактически, он даже не был готов к этому. Возможно, кто-то приценился бы и дал бы шанс, но заработная плата у Влада не маленькая, и «Динамо» просто так его не отдаст. Супряга стоит больших денег, которые за него никто не заплатит в сложившейся ситуации.

Для «Динамо» Супряга - пройденная история, пока с командой работает Луческу. Мирча давал много шансов Владу, но ничего из этого не вышло. В составе киевлян вернулся Беседин после тяжелой травмы, подписали Кулача для ротации, выдают авансы Ванату. Но главное – непонятно, каким будет вообще в Украине футбол. В сегодняшних реалиях держать просто форварда для ротации никто не будет. Киевляне будут искать возможности, чтобы не платить ему зарплату, путем аренды.



Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Супряга

Поэтому требуется компромисс, который удовлетворит всех. Супряга должен играть, иначе его карьере конец. Должен иметь доверие от тренера и игровую практику. Возможно, это не будут какие-нибудь сильные клубы или чемпионаты. Возможным выглядит чемпионат Турции. Но здесь есть своя специфика и риски. Турки не любят возиться с иностранцами. Если за тебя заплатили деньги, то должен их отрабатывать. Если нет, то будет различное давление. Супряга показал, что он к таким вещам не готов.

Было бы хорошо, если бы Владислав где-нибудь получил шанс в Бельгии. Там умеют ждать и работать с молодыми игроками. Только это должна быть команда серьезного уровня. Чтобы они понимали перспективу развития и собственную выгоду, имея определенные права на игрока.

Не исключил бы вариант с «Днепром-1». Это пока единственный клуб профессионального уровня, где Супряга успешно играл. Днепрянам нужно готовить замену для Довбика. Игор Йовичевич хорошо умеет работать с молодыми и является хорошим психологом. Уже после этого можно будет задумываться о переезде в более сильные лиги.

Сергей ТИЩЕНКО