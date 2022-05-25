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  4. Новый трофей в коллекции Моуриньо. Рома - чемпион Лиги конференций УЕФА
Лига конференций
Рома
25.05.2022, FT 1 : 0
Фейеноорд
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Лига конференций
25 мая 2022, 23:58 | Обновлено 26 мая 2022, 01:02
1262
5

Новый трофей в коллекции Моуриньо. Рома - чемпион Лиги конференций УЕФА

В финале турнира римский клуб обыграл «Фейеноорд»

25 мая 2022, 23:58 | Обновлено 26 мая 2022, 01:02
1262
5
Новый трофей в коллекции Моуриньо. Рома - чемпион Лиги конференций УЕФА
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 25 мая, состоялся финал Лиги конференций УЕФА сезона 2021/2022, в котором встретились итальянская «Рома» и нидерландский «Фейеноорд». Матч прошел в Тиране (Албания) на стадионе Национальный Арена (Арена Комбетаре). 
Для обеих команд этот матч был исключительно ради дебютного трофея, которого до сих пор не было в коллекции ни одного тренера в мире. Это был первый в истории финал Лиги конференций, поскольку турнир стал проводиться именно с сезона-2021/22.

Команды начали матч достаточно осторожно, никто не хотел бежать сломя голову, потому что понимал риски и ответственность. На 16-й минуте римский клуб понес первые потери, но не в виде гола – травму получил один из лидеров клуба Генрих Мхитарян. Игру бывший полузащитник «Металлурга» и донецкого «Шахтера» продолжить не смог, сменил его Сержио Оливейра.

«Фейеноорд» больше владел мячом, но ничего опасного у ворот Патрисиу не происходило. «Рома» и не прочь была играть вторым номером, такую тактику Моуриньо выбрал с самого старта матча. И именно римляне открыли счет в матче, когда на 32-й минуте Манчини выполнил навесную передачу в штрафную площадку, где Дзаньоло неловко как-то принял мяч, но в итоге догнал его и кончиком бутсы смог прокинуть круглого над плечом Бейлова, не подстраховали и защитники.

Getty Images/Global Images Ukraine

К сожалению, на большее в первом тайме команд не хватило, осторожна первая половина игры с одним острым моментом, который сразу воплотился в забитый мяч.

Второй тайм, особенно его начало, было гораздо более интересным. Уже на его старте нидерландский клуб мог не только сравнять счет, но вообще повести в нем. Так, на 47-й минуте после подачи с углового от «Фейеноорда» Манчини чуть не вогнал мяч в сетку собственных ворот – спасла штанга, а с добиванием от Тиля в хорошем сейве справился Патрисиу. «Фейеноорд» на таком кураже продолжил свой спурт. Уже через 4 минуты Патрисиу снова спас свою команду, переведя мяч в крестовину после мощного выстрела из-за пределов штрафной от Маласиа.

Дальше сценарий напоминал первый тайм, подопечные Арне Слота продолжали владеть инициативой во владении, но не больше. «Рома» же продолжала искать счастья в контратаках. В одной из таких атак мог забить второй гол вышедший на замену Верету, но Бейлов в красивом прыжке парировал выстрел французского полузащитника с убойной позиции.. К концу матча стало заметно, что «Фейеноорд» начал выдыхаться, не помогали и замены, а игра лучшего бомбардира турнира Дессерса оставляла желать лучшего, у нападающего вообще ничего не получалось.

Getty Images/Global Images Ukraine

В свою очередь «Рома» за 4 минуты до завершения основного времени провела еще одну продуктивную атаку, и снова нидерландский клуб спас Бейлов. На этот раз капитан «Фейеноорда» отразил хлесткий удар в исполнении Пеллегрини. Арбитр Иштван Ковач компенсировал во втором тайме 5 минут, но счет на табло так и не изменился.

В итоге 1:0 в пользу «Ромы», ставшей первым обладателем кубка Лиги конференций в истории. Не стоит забывать и о Жозе Моуриньо, продолжившем свою победную серию в финалах Еврокубковых турниров - португалец по-прежнему остается непобежденным.

Лига конференций УЕФА 2021/2022. Финал.

«Рома» - «Фейеноорд» – 1:0

 Дзаньоло (32)

 Пеллегрини, Патрисиу (84) – Траунер (25)

«Рома»: Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Мхитарян (Сержио Оливейра, 17), Кристанте, Карсдорп (Шомуродов, 89), Дзаньоло (Спинаццола, 67), Залевски (Верету, 67), Пеллегрини, Абрахам (Винья, 89)

«Фейеноорд»: Бейлов, Маласиа (Джаханбахш, 88), Сенези, Траунер (Линссен, 74), Гертрейда, Кекчю (Волемарк, 88), Эурсенс, Тил (Тоорнстра, 59), Синистерра, Дессерс, Нелсон (Педерсен, 74)

Арбитр: Иштван Ковач (Румыния)

Стадион: «Арена Комбетаре» (Тирана, Албания)

РОМА - ФЕЙЕНООРД. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
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ВИДЕО. Дзаньоло открыл счет для Ромы в финале Лиги конференций
Рома Рим Фейеноорд Рома - Фейеноорд Лига конференций
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Источник Sport.ua
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BERNARDOS
Теперь у Моура все 3 трофея еврокубков: ЛЧ, ЛЕ, ЛК 
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+9
Показать Скрыть 1 ответ
barca_messi
Реклама ЛК від Моурінью.
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0
pol-55
Хороша гра,гідна цього кубка,особливо Феєнорда в 2му,але Жозе в своєму
репертуарі,йому і команді  сьогодні повезло в деякій мірі,я не проти,
нехай Маур тішиться колекцією кубків.
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0
Hg
Есть кубок колхозов
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-9
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