В среду, 25 мая, в 22:00 в албанской Тиране на стадионе «Арена Комбетаре» проходит финальный поединок Лиги конференций.

За трофей сражаются итальянская «Рома» и нидерландский «Фейеноорд».

Рома – Фейеноорд. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 1:0. Дзаньоло, 32 мин.