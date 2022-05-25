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  4. Рома – Фейеноорд. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига конференций
25 мая 2022, 22:59 | Обновлено 25 мая 2022, 23:04
1096
0

Рома – Фейеноорд. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор финального матча Лиги конференций

25 мая 2022, 22:59 | Обновлено 25 мая 2022, 23:04
1096
0
Рома – Фейеноорд. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 25 мая, в 22:00 в албанской Тиране на стадионе «Арена Комбетаре» проходит финальный поединок Лиги конференций.

За трофей сражаются итальянская «Рома» и нидерландский «Фейеноорд». 

Рома – Фейеноорд. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 1:0. Дзаньоло, 32 мин.

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Источник Sport.ua
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