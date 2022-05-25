Лига конференций25 мая 2022, 22:59 | Обновлено 25 мая 2022, 23:04
1096
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Рома – Фейеноорд. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор финального матча Лиги конференций
25 мая 2022, 22:59 | Обновлено 25 мая 2022, 23:04
1096
0
В среду, 25 мая, в 22:00 в албанской Тиране на стадионе «Арена Комбетаре» проходит финальный поединок Лиги конференций.
За трофей сражаются итальянская «Рома» и нидерландский «Фейеноорд».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Рома – Фейеноорд. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ГОЛ! 1:0. Дзаньоло, 32 мин.
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