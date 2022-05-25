ВИНИСИУС: «ПСЖ интересуется мной? Я хочу остаться в Реал»

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор заявил, что не намерен покидать клуб в обозримом будущем. 21-летний футболист прокомментировал интерес к себе со стороны ПСЖ.

«ПСЖ интересуется мной? Я намерен остаться в «Реале». Я близок к продлению контракта», - цитирует Винисиуса инсайдер Фабрицио Романо.

Текущий контракт бразильца с «Реалом» истекает 30 июня 2024 года.

В этом сезоне Винисиус сыграл 51 матч за «Реал», забил 21 гол и сделал 20 ассистов.

Ранее сообщалось, что после неудачи с подписанием Мбаппе «Реал» сделает ставку на Винисиуса Жуниора.