Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИНИСИУС: «ПСЖ интересуется мной? Я хочу остаться в Реал»
Испания
25 мая 2022, 11:02 |
54
0

ВИНИСИУС: «ПСЖ интересуется мной? Я хочу остаться в Реал»

Бразилец не намерен покидать мадридский клуб

25 мая 2022, 11:02 |
54
0
ВИНИСИУС: «ПСЖ интересуется мной? Я хочу остаться в Реал»
Getty Images/Global Images Ukraine

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор заявил, что не намерен покидать клуб в обозримом будущем. 21-летний футболист прокомментировал интерес к себе со стороны ПСЖ.

«ПСЖ интересуется мной? Я намерен остаться в «Реале». Я близок к продлению контракта», - цитирует Винисиуса инсайдер Фабрицио Романо.

Текущий контракт бразильца с «Реалом» истекает 30 июня 2024 года. 

В этом сезоне Винисиус сыграл 51 матч за «Реал», забил 21 гол и сделал 20 ассистов.

Ранее  сообщалось, что после неудачи с подписанием Мбаппе «Реал» сделает ставку на Винисиуса Жуниора.

По теме:
ПСЖ намерен избавиться от 7 игроков
Зидан получил крупное предложение от ПСЖ, но планирует отказаться
Реал за 86 млн евро купит Тчуамени
Винисиус Жуниор ПСЖ Реал Мадрид трансферы
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник твиттер Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Каким будет Шахтер в грядущей Лиге чемпионов
Футбол | 24 мая 2022, 15:12 24
Каким будет Шахтер в грядущей Лиге чемпионов
Каким будет Шахтер в грядущей Лиге чемпионов

Обозреватель Sport.ua рассуждает о кадровом «кондуите» дончан после оттока легионеров

ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
Футбол | 24 мая 2022, 12:00 1
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты

Юношеское Евро проходит в Израиле с 16 мая по 1 июня

УЕФА представил мяч для финала ЛЧ. С посланием для россии из трех букв
Футбол | 25.05.2022, 05:30
УЕФА представил мяч для финала ЛЧ. С посланием для россии из трех букв
УЕФА представил мяч для финала ЛЧ. С посланием для россии из трех букв
МОУРИНЬО: «Если мы победим, то я стану первым, кто выиграет все евротрофеи»
Футбол | 25.05.2022, 04:23
МОУРИНЬО: «Если мы победим, то я стану первым, кто выиграет все евротрофеи»
МОУРИНЬО: «Если мы победим, то я стану первым, кто выиграет все евротрофеи»
PGL Major Antwerp 2022. Календарь, результаты, трансляция турнира
Киберспорт | 24.05.2022, 09:47
PGL Major Antwerp 2022. Календарь, результаты, трансляция турнира
PGL Major Antwerp 2022. Календарь, результаты, трансляция турнира
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
4 из 5 представительниц топ-10 из нижней части сетки покинули Ролан Гаррос
4 из 5 представительниц топ-10 из нижней части сетки покинули Ролан Гаррос
24.05.2022, 04:10
Теннис
Жена Усика: «Придется рашку делить»
Жена Усика: «Придется рашку делить»
23.05.2022, 15:32 2
Бокс
Ассист для Украины. Шевченко сыграл в Милане в благотворительном матче
Ассист для Украины. Шевченко сыграл в Милане в благотворительном матче
23.05.2022, 23:46 1
Футбол
Калинина вышла во второй круг Ролан Гаррос на отказе соперницы
Калинина вышла во второй круг Ролан Гаррос на отказе соперницы
24.05.2022, 18:21 5
Теннис
Замена Мбаппе? Реал нацелился на лучшего игрока Серии А
Замена Мбаппе? Реал нацелился на лучшего игрока Серии А
23.05.2022, 21:47 2
Футбол
Украинки покинули Ролан Гаррос, Вацко против Петракова, игрок УПЛ на фронте
Украинки покинули Ролан Гаррос, Вацко против Петракова, игрок УПЛ на фронте
24.05.2022, 05:37
Футбол
Бывший футболист УПЛ защищает Украину на передовой
Бывший футболист УПЛ защищает Украину на передовой
23.05.2022, 11:02 5
Футбол
ВИДЕО. Ибрагимович во время празднования чемпионства закурил на поле
ВИДЕО. Ибрагимович во время празднования чемпионства закурил на поле
23.05.2022, 09:01 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем