Четыре из пяти топ-10 сеянных теннисисток покинули Ролан Гаррос
Уже в первом круге много топовых спортсменок проиграли свои матчи
Сразу четыре из пяти теннисисток с высоким номером посева покинули Ролан Гаррос уже в первом круге. Прекратили соревнования спортсменки из топ-10 номерами посева.
Ролан Гаррос покинули:
– действующая чемпионка турнира, вторая сеянная Барбора Крейчикова;
– пятая ракетка мира Анетт Контавейт;
– лидер грунтового сезона по количеству побед Онс Жабер;
– чемпионка Ролан Гаррос 2016 Гарбинье Мугуруса.
Свой матч выиграла лишь прошлогодняя полуфиналистка Мария Саккари из Греции.
Ранее свой матч проиграла Даяна Ястремская и покинула Ролан Гаррос.
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