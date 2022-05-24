Четыре из пяти топ-10 сеянных теннисисток покинули Ролан Гаррос

Сразу четыре из пяти теннисисток с высоким номером посева покинули Ролан Гаррос уже в первом круге. Прекратили соревнования спортсменки из топ-10 номерами посева.

Ролан Гаррос покинули:

– действующая чемпионка турнира, вторая сеянная Барбора Крейчикова;

– пятая ракетка мира Анетт Контавейт;

– лидер грунтового сезона по количеству побед Онс Жабер;

– чемпионка Ролан Гаррос 2016 Гарбинье Мугуруса.

Свой матч выиграла лишь прошлогодняя полуфиналистка Мария Саккари из Греции.

Ранее свой матч проиграла Даяна Ястремская и покинула Ролан Гаррос.