ВИДЕО. Мы набрали 92 очка! Клопп поздравил Ман Сити с чемпионством

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп поздравил «Манчестер Сити» с чемпионством в Англии.

Коуч красных считает, что еще до матча все было понятно, что его команда займет только второе место. Хотя она и набрала невероятные 82 очка, но у «Ман Сити» на один балл больше.

Видео пресс-конференции Юргена Клоппа после матча Ливерпуль – Вулверхэмптон (3:1)