Как деньги победили мечту, или Почему Реал должен навсегда забыть о Мбаппе

Накануне вечером в Париже произошло то, что было тяжело представить еще каких-то пару месяцев назад – 23-летний Килиан Мбаппе, несмотря на многочисленные инсайды о его скором отъезде в «Реал», все-таки подписал новый контракт с «Пари Сен-Жермен». Официально об этой сделке известно только то, что она заключена до 2025 года, то есть всего на три сезона. Неофициально вокруг соглашения парижан с Килианом существует огромный пласт информации, проверить и полностью разобраться в которой по горячим следам практически не представляется возможным.

Что же все-таки произошло накануне, и почему Мбаппе решил остаться в ПСЖ, несмотря на жгучее стремление поиграть в «Реале»?

Еще до своего трансфера в ПСЖ, который состоялся летом 2017 года, Мбаппе не скрывал, что с детства его главной мечтой в профессиональном футболе является возможность выступлений за мадридский «Реал». Килиан буквально грезил Мадридом, а также являлся пылким поклонником тогдашней звезды № 1 «бланкос» Криштиану Роналду. Однако в какой-то момент форвард и его семья решили, что молодому таланту, несмотря на приглашение от «Реала», правильнее будет продолжить карьеру в «Монако». Собственно, в стане «монегасков» Килиан и сделал себе имя в футболе, из-за чего на него начали охоту топ-клубы.

Переход из «Монако» в ПСЖ на правах аренды с обязательством дальнейшего выкупа за 180 миллионов евро стал элементом тотального трансферного доминирования парижан на рынке Франции и Европы в те годы. Несмотря на слухи о проблемах с соблюдением норм финансового фейр-плей, боссы ПСЖ разбрасывались деньгами, словно фантиками, осуществив практически все задуманное. В «Реале» же начали осторожно подходить к вопросу финансовых трат, что в конечном итоге позволило Флорентино Пересу уберечь клуб от проблем, постигших главного оппонента мадридцев «Барселону».

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Однако возможность заполучить Мбаппе виделась для Переса благородной целью. Для этого руководитель «бланкос» накапливал средства и возможности, и в течение нескольких летних трансферных окон активно торговался с ПСЖ. Например, в 2019 году сообщалось, что «Реал» практически согласовал с парижанами переход Мбаппе за 300 миллионов евро, но в последний момент руководители французского клуба передумали. Деньги их мало интересовали, потому как в лице Мбаппе ПСЖ имел мощный имиджевый инструмент, ради которого, по мнению большинства аналитиков, и не только футбольных, катарские инвесторы, собственно, и пришли в этот вид спорта.

В итоге ситуация дошла, казалось бы, до логичного исхода – контракт Мбаппе с ПСЖ истекал летом 2022 года, и именно тогда Килиан должен был перейти в «Реал» свободным агентом, осуществив свою мечту детства. Еще за полгода до «даты икс» мадридцы начали активные переговоры с представителями Мбаппе. Поговаривали, что форварду предлагали 25 миллионов евро «чистыми» в столице Испании, а также подписной бонус в размере 40 миллионов евро. Согласитесь, крайне неплохая прибавка к возможности реализовать давнюю мечту…

Казалось бы, у ПСЖ почти нет шансов сберечь своего лидера, но события последней недели показали, что Килиан со своими советниками попросту вел свою игру. Подписав новый контракт с парижанами, Мбаппе, по слухам, выторговал себе зарплату в 100 миллионов евро в год, что делает его самым высокооплачиваемым футболистом в мире. Кроме того, по некоторым данным, подписной бонус, который получит Килиан, составляет 300 миллионов евро в год – только сравните его с «ничтожными» 40 миллионами от Флорентино Переса…

Что правда, есть и другая информация относительно подписного бонуса, где указывается его иной, куда более «скромный», размер. Но даже «минимальные» в этом случае 130 миллионов евро смотрятся в разы более привлекательными, чем аналогичное предложение от «Реала». Экономически более привлекательными, ведь со спортивной точки зрения перспективы Мбаппе в ПСЖ кажутся отнюдь не столь радужными. В конце концов, в нынешнем сезоне «Реал» выиграл Ла Лигу, а ПСЖ – Лигу 1. Какой чемпионат престижнее, думается, вряд ли стоит даже затевать обсуждение. Да и в финале Лиги чемпионов с неплохими шансами на итоговый успех 28 мая против «Ливерпуля» сыграет именно «Реал», но никак не «Пари Сен-Жермен».

С другой стороны, в столице Франции Мбаппе, если верить всевозможным сплетням, получил невероятный, как для футболиста, объем власти. Теперь руководители клуба будут обязаны прямо консультироваться с Килианом в вопросах назначения спортивного директора и главного тренера, а Леонардо и Маурисио Почеттино, работающие на этих должностях в настоящее время, будут уволены если не в ближайшие часы, так дни точно. Иными словами, Мбаппе получит возможность окружить себя теми специалистами, которых считает «правильными». Хорошо ли это для развития клуба – вопрос к его боссам, которые о чем-то думали, соглашаясь на подобные условия…

Согласившись остаться в Париже еще на три года, Мбаппе, как утверждают инсайдеры, совершил звонок Флорентино Пересу. В разговоре с президентом «Реала» форвард заявил, что благодарен тому за шанс перебраться в Мадрид – в клуб, «фанатом которого я был с детства». В ответ на это босс «бланкос» был немногословным. Вроде как Перес сказал Мбаппе лишь такое: «Всего тебе наилучшего. Они разрушили твою мечту детства».

Де-факто Перес, который является одним из главных гениев современного трансферного рынка, прекрасно осознает, что Мбаппе со своей семьей и советниками использовал его лично, а также вывеску под названием «Реал» для торговли с ПСЖ по условиям. Когда катарские собственники парижан пошли на финальный штурм, предложив совершенно астрономические условия, претендовать на которые футболист, если и мог, то лет 5-7 назад где-нибудь в Китае, Мбаппе моментально забыл о мечте и согласился остаться. Деньги победили детскую наивность, если последняя вообще была, ведь футбол – это уже давно мир прожженных прагматиков, ценящих в первую очередь деньги, во вторую – всевозможные трофеи и достижения, и лишь потом – всякую мишуру в виде красивых историй, которыми можно завернуть в яркую упаковку для болельщиков любое проведенное решение.

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Что интересно, Мбаппе, очевидно, и в данной ситуации решил схитрить. Контракт на 3 года – это возможность для Килиана отыграть в Париже еще сезон или два, а затем снова во весь голос ставить вопрос о трансфере в «Реал», или выдавливать новый еще более «сочный» контракт. Даже если Мбаппе проведет в ПСЖ все три года, то на момент истечения договора ему будет только 26 – отличный возраст для форварда, но если в «Реале» будет оставаться Перес или его последователи, то логично будет предположить, что этот клуб более никогда не поведется на те уловки, которые против него уже были использованы.

Вновь-таки, современный футбол – это, прежде всего, деньги и трофеи, но о принципах здесь также никто не забывает. Ведь никогда нет гарантии, что тот, кто использовал тебя в своих целях однажды не повторит нечто подобное спустя какое-то время, попытавшись втереться в доверие. А потому «Реалу» стоит забыть о Мбаппе навсегда, и искать новых футбольных гениев, которые есть в любую эпоху. А Килиан… От него, очевидно, мы еще не раз услышим слезливую историю о детских мечтах, но на массовое сострадание в болельщицкой среде он уже вряд ли сможет рассчитывать. В конце концов, Неймар когда-то тоже мечтал выиграть «Золотой мяч», а выбрал «Золотую клетку». Каждому свое.