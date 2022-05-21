Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андрей ПАВЕЛКО: «Чемпионат УПЛ можно провести через три месяца»
Украина. Премьер лига
21 мая 2022, 17:55 |
437
1

Андрей ПАВЕЛКО: «Чемпионат УПЛ можно провести через три месяца»

Президент УАФ – о предстоящем сезоне в УПЛ

21 мая 2022, 17:55 |
437
1
Андрей ПАВЕЛКО: «Чемпионат УПЛ можно провести через три месяца»
УАФ. Андрей Павелко

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о вариантах проведения следующего чемпионата УПЛ:

«Есть около 5-6 вариантов развития футбола в Украине. Будем их отрабатывать. Уже после единого решения всех президентов клубов мы будем выходить на объединяющий всех вариант. Его будем отрабатывать более подробно.

Я уверен, что есть вариант за границей, сокращен – с марта следующего года: за 3 месяца провести. Есть вариант, что чемпионат примут несколько регионов. Это касается не только футбола, но и всех видов спорта».

По теме:
Руслан РОТАНЬ: «УПЛ? Я хотел бы, чтобы чемпионат был»
КРАВЧЕНКО: «Чемпионат Украины за границей? Играть там для кого, для чего?»
Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Нужно начинать двигаться, играть чемпионат»
Андрей Павелко Украинская ассоциация футбола Украинская Премьер-лига
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ТК Футбол
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

КАРАВАЕВ: «В матче с Шотландией ничего другого не ждем, кроме победы»
Футбол | 21 мая 2022, 13:51 3
КАРАВАЕВ: «В матче с Шотландией ничего другого не ждем, кроме победы»
КАРАВАЕВ: «В матче с Шотландией ничего другого не ждем, кроме победы»

Защитник сборной Украины – о главном поединке года

Сергей РЕБРОВ: «Часы, которые подарил путин, я отдал отцу»
Футбол | 21 мая 2022, 13:10 2
Сергей РЕБРОВ: «Часы, которые подарил путин, я отдал отцу»
Сергей РЕБРОВ: «Часы, которые подарил путин, я отдал отцу»

23 года назад будущий диктатор раздал подарки украинским футболистам

ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
Футбол | 21.05.2022, 10:00
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Хоккей | 20.05.2022, 23:08
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
ДОЛГОПОЛОВ: «ATP и WTA осчастливили российского пропагандиста №1»
Теннис | 20.05.2022, 22:22
ДОЛГОПОЛОВ: «ATP и WTA осчастливили российского пропагандиста №1»
ДОЛГОПОЛОВ: «ATP и WTA осчастливили российского пропагандиста №1»
Новини партнерів
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Hg
С марта следующего года!
Вот это уже трезвые заявления.
А пока стране нужны рельсы, шпалы, контактные линии, подстанции и т.д.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Даша АСТАФЬЕВА: «Ждем родителей Милевского?»
Даша АСТАФЬЕВА: «Ждем родителей Милевского?»
21.05.2022, 14:32 5
Футбол
Эвертон остался в АПЛ, Динамо не будет сеяным в плей-офф квалификации ЛЧ
Эвертон остался в АПЛ, Динамо не будет сеяным в плей-офф квалификации ЛЧ
20.05.2022, 05:50 1
Футбол
Сергей РЕБРОВ: «Мне неприятна позиция Тимощука, но я ее понимаю»
Сергей РЕБРОВ: «Мне неприятна позиция Тимощука, но я ее понимаю»
20.05.2022, 23:17 9
Футбол
«Приказ о прекращении обороны». Полк Азов рассказал о ситуации в Мариуполе
«Приказ о прекращении обороны». Полк Азов рассказал о ситуации в Мариуполе
20.05.2022, 15:55 3
Война
Арестович объяснил, почему военное положение продлевают сразу на 90 дней
Арестович объяснил, почему военное положение продлевают сразу на 90 дней
19.05.2022, 16:29
Война
Калинина, Костюк и Ястремская узнали соперниц в основной сетке Ролан Гаррос
Калинина, Костюк и Ястремская узнали соперниц в основной сетке Ролан Гаррос
19.05.2022, 19:34 7
Теннис
Уимблдон прокомментировал скандальное решение ATP, WTA и ITF
Уимблдон прокомментировал скандальное решение ATP, WTA и ITF
20.05.2022, 22:48 9
Теннис
«Вот 1000 гривен. Кушайте сами». Милевский – про скандал с Астафьевой
«Вот 1000 гривен. Кушайте сами». Милевский – про скандал с Астафьевой
21.05.2022, 11:50 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем