Андрей ПАВЕЛКО: «Чемпионат УПЛ можно провести через три месяца»

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о вариантах проведения следующего чемпионата УПЛ:

«Есть около 5-6 вариантов развития футбола в Украине. Будем их отрабатывать. Уже после единого решения всех президентов клубов мы будем выходить на объединяющий всех вариант. Его будем отрабатывать более подробно.

Я уверен, что есть вариант за границей, сокращен – с марта следующего года: за 3 месяца провести. Есть вариант, что чемпионат примут несколько регионов. Это касается не только футбола, но и всех видов спорта».