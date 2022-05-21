Андрей ПАВЕЛКО: «Чемпионат УПЛ можно провести через три месяца»
Президент УАФ – о предстоящем сезоне в УПЛ
Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о вариантах проведения следующего чемпионата УПЛ:
«Есть около 5-6 вариантов развития футбола в Украине. Будем их отрабатывать. Уже после единого решения всех президентов клубов мы будем выходить на объединяющий всех вариант. Его будем отрабатывать более подробно.
Я уверен, что есть вариант за границей, сокращен – с марта следующего года: за 3 месяца провести. Есть вариант, что чемпионат примут несколько регионов. Это касается не только футбола, но и всех видов спорта».
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