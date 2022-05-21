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Арсенал
22.05.2022 18:00 - : -
Эвертон
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Англия
21 мая 2022, 10:07 | Обновлено 21 мая 2022, 10:21
93
0

Арсенал – Евертон. Прогноз та анонс на матч чемпіонату Англії

Хозяевам нужна только победа

21 мая 2022, 10:07 | Обновлено 21 мая 2022, 10:21
93
0
Арсенал – Евертон. Прогноз та анонс на матч чемпіонату Англії
arsenal.com

В воскресенье, 22 мая, на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне состоится матч 38-го тура чемпионата Англии, в котором местный «Арсенал» примет «Эвертон». Начало поединка запланировано на 18:00 по киевскому времени.

«Арсенал»

 

«Канониры» находятся на грани провала и непопадания в зону Лиги чемпионов. Поражения от «Тоттенхэма» и «Ньюкасла» в последних поединках поставили «красных» в очень сложное положение. Перед последним туром в активе «оружейников» 66 очков и пятое место в турнирной таблице. «Арсенал» отстает от четвертого «Тоттенхэма» на два пункта. Таким образом, для попадания в самый престижный клубный турнир Европы подопечным Микеля Артеты нужно не только побеждать, а и надеяться на поражение «Тоттенхэма» от «Норвича», во что верится с трудом.

Сезон может получиться полностью провальным для «Арсенала». Команда из столицы Англии вылетела на стадии 1/32 финала Кубка Англии от скромного «Ноттингема», а также проиграла «Ливерпулю» в полуфинале Кубка английской лиги. Невыход в Лигу чемпионов будет считаться полным провалом.

Три игрока лондонцев не смогут принять участие в матче. Это травмированные Томас Партей, Киран Тирни и Такехиро Томиясу.

«Эвертон»

 

«Ириски» лишь в прошлом туре решили главную задачу – остались в Премьер-лиги. Подопечные Фрэнка Лэмпарда, уступая по ходу встречи 0:2, смогли переломить ситуацию и вырвать победу у «Кристал Пэлас». Радости футболистам, тренерам и болельщиков не было предела. Хотя, думается, что для «Эвертона» это не достижение, поскольку он привык находиться вверху турнирной таблицы.

Таким образом, встреча с «Арсеналом» не будет иметь абсолютно никакого турнирного значения для «синих», поэтому возможны различные вариации с составом. Однако украинский защитник Виталий Миколенко, который стал основным игроком команды, должен выйти на поле.

Точно не помогут команде Фрэнка Лэмпарда в этой игре травмированные Фабиан Делф, Натан Паттерсон, Эндрос Таунсенд и Йерри Мина, а также дисквалифицированный Саломон Рондон.

История встреч

 

218 матчей, 108 побед «Арсенала», 64 виктории «Эвертона» и 46 ничьих – такие показатели команд в очных противостояниях. Разница мячей – 361:262 в пользу «канониров».

В первом круге «Эвертон» в родных стенах добыл волевую победу над «Арсеналом» со счетом 2:1.

Ориентировочные составы

«Арсенал»: Рамсдейл, Тавареш, Уайт, Седрик, Габриэль, Эдегор, Джака, Эль-Ненни, Мартинелли, Пепе, Сака.

«Эвертон»: Пикфорд, Коулмэн, Кин, Холгейт, Миколенко, Ивоби, Дукуре, Гомеш, Ришарлисон, Грей, Кальверт-Льюин.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что этот поединок завершится победой хозяев. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.36 по линии Parimatch.

22 мая, восресенье

«Арсенал» – «Эвертон»
Лондон. Стадион «Эмирейтс». 18:00
ТВ-трансляция - Setanta Sports+
Прогноз Sport.ua — 3:1
Parimatch  
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Источник Sport.ua
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