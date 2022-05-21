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  4. Осер по пенальти обыграл Сошо и сыграет матчи за место в Лиге 1
Франция
21 мая 2022, 03:59 | Обновлено 21 мая 2022, 04:17
19
0

Осер по пенальти обыграл Сошо и сыграет матчи за место в Лиге 1

Соперником станет команда, которая займет 18-е место в элитном дивизионе

21 мая 2022, 03:59 | Обновлено 21 мая 2022, 04:17
19
0
Осер по пенальти обыграл Сошо и сыграет матчи за место в Лиге 1
ФК Осер

В чемпионате Франции проводится переходной турнир за место в элитном дивизионе.

«Осер» по пенальти обыграл «Сошо» в полуфинале и теперь сыграет в решающих матчах за место в Лиге 1.

Соперником станет команда, которая займет 18-е место в элитном дивизионе. На дне турнирной таблицы (18–20 места) за тур до конца сейчас «Мец» (31), «Сент-Этьен» (31) и «Бордо» (28).

Из Лиги 2 на места двух неудачников поднимутся «Тулуза» и «Аяччо».

Лига 2. Переходной турнир

Осер – Сошо – 0:0 (пен 5:4)

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Осер Сошо переходные матчи чемпионат Франции по футболу Лига 1 Лига 2 Мец Сент-Этьен Бордо Тулуза Аяччо
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Источник Sport.ua
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