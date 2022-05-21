Осер по пенальти обыграл Сошо и сыграет матчи за место в Лиге 1
Соперником станет команда, которая займет 18-е место в элитном дивизионе
В чемпионате Франции проводится переходной турнир за место в элитном дивизионе.
«Осер» по пенальти обыграл «Сошо» в полуфинале и теперь сыграет в решающих матчах за место в Лиге 1.
Соперником станет команда, которая займет 18-е место в элитном дивизионе. На дне турнирной таблицы (18–20 места) за тур до конца сейчас «Мец» (31), «Сент-Этьен» (31) и «Бордо» (28).
Из Лиги 2 на места двух неудачников поднимутся «Тулуза» и «Аяччо».
Лига 2. Переходной турнир
Осер – Сошо – 0:0 (пен 5:4)
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