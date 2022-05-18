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Лига Европы
18 мая 2022, 22:47 |
312
0

Айнтрахт – Рейнджерс. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор финального матча второго еврокубка

18 мая 2022, 22:47 |
312
0
Айнтрахт – Рейнджерс. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 18 мая, в 22:00 проходит финал Лиги Европы 2021/22, в котором играют немецкий «Айнтрахт» и шотландский «Рейнджерс».

Команды встретились в Севилье (Испания) на поле стадиона «Рамон Санчес Писхуан».

Смотрите видео голов и обзор матча (обновляется)

 

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Источник Sport.ua
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