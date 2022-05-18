Лига Европы18 мая 2022, 22:47 |
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Айнтрахт – Рейнджерс. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор финального матча второго еврокубка
18 мая 2022, 22:47 |
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В среду, 18 мая, в 22:00 проходит финал Лиги Европы 2021/22, в котором играют немецкий «Айнтрахт» и шотландский «Рейнджерс».
Команды встретились в Севилье (Испания) на поле стадиона «Рамон Санчес Писхуан».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Смотрите видео голов и обзор матча (обновляется)
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