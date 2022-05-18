Айнтрахт – Рейнджерс. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В среду, 18 мая, в 22:00 проходит финал Лиги Европы 2021/22, в котором играют немецкий «Айнтрахт» и шотландский «Рейнджерс».

Команды встретились в Севилье (Испания) на поле стадиона «Рамон Санчес Писхуан».

Смотрите видео голов и обзор матча (обновляется)