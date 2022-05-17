Реал нашего опытного вратаря и готов отпустить Лунина

По информации Marca, «Реал» летом собирается подписать вратаря «Наполи» Давида Оспину, который становится свободным агентом.

Мадридский клуб понимает, что украинский кипер Андрей Лунин хочет и должен играть больше, но за спиной Тибо Куртуа у него такого шанса, скорее всего, не будет.

«Реал» готов подписать 33-летнего Оспину, который будет помогать Куртуа, а вот Лунину предоставят возможность сменить команду.

Пока нет информации о том, рассмотрит ли «Реал» вариант полной продажи Лунина.

Испанские СМИ указывают, что у Андрея хорошие отношения с тренером Карло Анчелотти, который полностью доволен работой украинца, но Куртуа все равно останется первым номером.

В сезоне 2021/22 Лунин стал чемпионом Испании, однако в Ла Лиге отыграл всего два матча уже после того, как команда взяла титул.