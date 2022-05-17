Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал нашего опытного вратаря и готов отпустить Лунина
Испания
17 мая 2022, 11:10 |
1528
1

Реал нашего опытного вратаря и готов отпустить Лунина

Клуб хочет подписать Давиду Оспину в качестве резервиста

17 мая 2022, 11:10 |
1528
1
Реал нашего опытного вратаря и готов отпустить Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации Marca, «Реал» летом собирается подписать вратаря «Наполи» Давида Оспину, который становится свободным агентом.

Мадридский клуб понимает, что украинский кипер Андрей Лунин хочет и должен играть больше, но за спиной Тибо Куртуа у него такого шанса, скорее всего, не будет.

«Реал» готов подписать 33-летнего Оспину, который будет помогать Куртуа, а вот Лунину предоставят возможность сменить команду.

Пока нет информации о том, рассмотрит ли «Реал» вариант полной продажи Лунина.

Испанские СМИ указывают, что у Андрея хорошие отношения с тренером Карло Анчелотти, который полностью доволен работой украинца, но Куртуа все равно останется первым номером.

В сезоне 2021/22 Лунин стал чемпионом Испании, однако в Ла Лиге отыграл всего два матча уже после того, как команда взяла титул.

По теме:
ФОТО. Реал презентовал новую домашнюю форму
Реал закрыл сделку по трансферу Мбаппе
Лунин попал в команду недели Ла Лиги по версии WhoScored
Реал Мадрид Андрей Лунин Давид Оспина Тибо Куртуа
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Marca
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
Футбол | 17 мая 2022, 10:15 0
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты

Юношеское Евро проходит в Израиле с 16 мая по 1 июня

Из Азовстали выехали автобусы с украинскими бойцами
Война | 16 мая 2022, 23:23 0
Из Азовстали выехали автобусы с украинскими бойцами
Из Азовстали выехали автобусы с украинскими бойцами

Командир полка Азов Денис Прокопенко заявил, что они выполнили задание

Петраков отчислил динамовцев, бойцов вывозят из Азовстали, Байер и Мудрик
Футбол | 17.05.2022, 05:30
Петраков отчислил динамовцев, бойцов вывозят из Азовстали, Байер и Мудрик
Петраков отчислил динамовцев, бойцов вывозят из Азовстали, Байер и Мудрик
Стало известно, сколько Шахтер получит от Байера за Мудрика
Футбол | 16.05.2022, 20:10
Стало известно, сколько Шахтер получит от Байера за Мудрика
Стало известно, сколько Шахтер получит от Байера за Мудрика
Ди Мария близок к заключению контракта с Ювентусом
Футбол | 17.05.2022, 04:24
Ди Мария близок к заключению контракта с Ювентусом
Ди Мария близок к заключению контракта с Ювентусом
Новини партнерів
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
samird
Якщо оренда, то на 2-3 роки. В іншому випадку, на Луніна не будуть розраховувати, як на основного кіпера. Буде як за часів попередніх вояжів. Або повноцінний трансфер. Але це бачиться малоймовірним. Лунін фактично не грав, і платити за нього адекватні його реальним здібностям кошти зараз ніхто не буде (скоріш за все).
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Обнародованы последние переговоры с экипажем крейсера Москва
Обнародованы последние переговоры с экипажем крейсера Москва
15.05.2022, 21:21
Война
Лунин взял пенальти! Предпоследний тур в Испании: у Реала ничья с Кадисом
Лунин взял пенальти! Предпоследний тур в Испании: у Реала ничья с Кадисом
15.05.2022, 22:30 3
Футбол
ВИДЕО. Экс-бек Динамо цинично ударил соперника по сломанным пальцам
ВИДЕО. Экс-бек Динамо цинично ударил соперника по сломанным пальцам
15.05.2022, 20:21
Футбол
ФОТО. Ярмоленко с семьей попрощался с фанатами Вест Хэма
ФОТО. Ярмоленко с семьей попрощался с фанатами Вест Хэма
15.05.2022, 19:45 1
Футбол
Покойся с миром, папа Ваня. Петряк трогательно попрощался с тестем
Покойся с миром, папа Ваня. Петряк трогательно попрощался с тестем
16.05.2022, 12:29 2
Война
Андрей ШЕВЧЕНКО – о Евровидении: «Я невероятно горжусь Украиной»
Андрей ШЕВЧЕНКО – о Евровидении: «Я невероятно горжусь Украиной»
15.05.2022, 14:33
Война
Чужая среди своих. Бех променяла Украину на первенство Мухосранского края
Чужая среди своих. Бех променяла Украину на первенство Мухосранского края
16.05.2022, 12:15 13
Биатлон
Миколенко пободался с Тоуни. Эвертон уступил Брентфорду, не решив задачу
Миколенко пободался с Тоуни. Эвертон уступил Брентфорду, не решив задачу
15.05.2022, 20:30 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем