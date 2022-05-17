Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роналду не попал в список претендентов на звание лучших игроков сезона АПЛ
Англия
17 мая 2022, 08:36 | Обновлено 17 мая 2022, 08:40
103
0

Роналду не попал в список претендентов на звание лучших игроков сезона АПЛ

Футболистов «Манчестер Юнайтед» не оказалось среди претендентов

17 мая 2022, 08:36 | Обновлено 17 мая 2022, 08:40
103
0
Роналду не попал в список претендентов на звание лучших игроков сезона АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Английская Премьер-лига опубликовала список претендентов на звание «Игрок года» по итогам сезона-2021/2022, в который не попал звездный нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

В этом сезоне португалец провел 30 матчей в АПЛ, в которых забил 18 мячей и отдал 3 голевые передачи.

В список претендентов вошли: Трент Александер-Арнольд и Мохамед Салах (оба «Ливерпуль»), Жоау Канселу и Кевин Де Брюйне (оба «Манчестер Сити»), Джаррод Боуэн («Вест Хэм»), Сон Хын Мин («Тоттенхэм»), Джеймс Уорд-Праус («Саутгемптон») и Букайо Сака («Арсенал»).

Лучшего игрока определят с помощью голосования среди болельщиков, 20 капитанов клубов АПЛ и футбольных экспертов.

До окончания сезона в АПЛ остался один тур. Он будет сыгран 22 мая, все матчи начнутся в 18:00 по Киеву.

По теме:
Гюндоган думает о том, чтобы покинуть Манчестер Сити
Арсенал впервые с 2018 года уступил Ньюкаслу
Хаддерсфилд вышел в финал плей-офф Чемпионшипа
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Premier League
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ювентус – Лацио – 2:2. Спасение на последних минутах. Видео голов и обзор
Футбол | 17 мая 2022, 00:40 0
Ювентус – Лацио – 2:2. Спасение на последних минутах. Видео голов и обзор
Ювентус – Лацио – 2:2. Спасение на последних минутах. Видео голов и обзор

Этот матч стал последним для защитника Джорджо Кьеллини за «Юве»

Петраков «отцепил» трех игроков Динамо от сборной Украины
Футбол | 16 мая 2022, 22:17 45
Петраков «отцепил» трех игроков Динамо от сборной Украины
Петраков «отцепил» трех игроков Динамо от сборной Украины

Гармаш, Буяльский и Беседин не будут готовиться к матчу против Шотландии

PGL Major Antwerp 2022. Календарь, результаты, трансляция турнира
Киберспорт | 17.05.2022, 01:43
PGL Major Antwerp 2022. Календарь, результаты, трансляция турнира
PGL Major Antwerp 2022. Календарь, результаты, трансляция турнира
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Хоккей | 16.05.2022, 22:55
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Подарок Тоттенхэму. Ньюкасл обыграл Арсенал
Футбол | 16.05.2022, 23:56
Подарок Тоттенхэму. Ньюкасл обыграл Арсенал
Подарок Тоттенхэму. Ньюкасл обыграл Арсенал
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Сергей Ковалев уверенно победил брата Кубрата Пулева
ВИДЕО. Сергей Ковалев уверенно победил брата Кубрата Пулева
15.05.2022, 10:28 5
Бокс
ВИДЕО. Жена засняла дурацкую гибель бывшего футболиста Витесса
ВИДЕО. Жена засняла дурацкую гибель бывшего футболиста Витесса
16.05.2022, 11:40 2
Футбол
Кто выпустил? Нестор Шуфрич покинул территорию Украины
Кто выпустил? Нестор Шуфрич покинул территорию Украины
16.05.2022, 18:40 10
Война
Покойся с миром, папа Ваня. Петряк трогательно попрощался с тестем
Покойся с миром, папа Ваня. Петряк трогательно попрощался с тестем
16.05.2022, 12:29 2
Война
Стало известно, сколько Шахтер получит от Байера за Мудрика
Стало известно, сколько Шахтер получит от Байера за Мудрика
16.05.2022, 20:10 3
Футбол
Обнародованы последние переговоры с экипажем крейсера Москва
Обнародованы последние переговоры с экипажем крейсера Москва
15.05.2022, 21:21
Война
Марез не забил пенальти. Ман Сити отыграл два мяча в зарубе с Вест Хэмом
Марез не забил пенальти. Ман Сити отыграл два мяча в зарубе с Вест Хэмом
15.05.2022, 17:53 1
Футбол
Милан победил Аталанту на пути к скудетто. Для Малиновского сезон закончен
Милан победил Аталанту на пути к скудетто. Для Малиновского сезон закончен
15.05.2022, 21:05 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем