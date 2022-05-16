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16 мая 2022, 01:50 | Обновлено 16 мая 2022, 01:57
35
0

ВИДЕО. Дженоа потерял шансы на выживание, с треском проиграв Наполи

Бывший клуб Андрея Шевченко не сумел сохранить место в Серии A

16 мая 2022, 01:50 | Обновлено 16 мая 2022, 01:57
35
0
ВИДЕО. Дженоа потерял шансы на выживание, с треском проиграв Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Маноло Портанова

«Дженоа» потерял шансы на выживание, с треском проиграв Наполи (0:3) в 37-м туре чемпионата Италии.

За тур до конца уже известно, что бывший клуб Андрея Шевченко не сумел сохранить пропуску в Серии A.

Турнирная таблица Серии A

Наполи – Дженоа – 3:0

Голы: Осимхен, 32, Инсинье, 65 (пен), Лоботка, 81.

Болонья – Сассуоло – 1:3

Голы: Орсолини, 90+2 (пен) – Скамакка, 35, 80, Берарди, 75.

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Станислав Лоботка (Наполи).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Джованни Ди Лоренцо (Наполи).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Осимхен (Наполи).
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Источник Sport.ua
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