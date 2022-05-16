ВИДЕО. Дженоа потерял шансы на выживание, с треском проиграв Наполи

«Дженоа» потерял шансы на выживание, с треском проиграв Наполи (0:3) в 37-м туре чемпионата Италии.

За тур до конца уже известно, что бывший клуб Андрея Шевченко не сумел сохранить пропуску в Серии A.

Турнирная таблица Серии A

Наполи – Дженоа – 3:0

Голы: Осимхен, 32, Инсинье, 65 (пен), Лоботка, 81.

Болонья – Сассуоло – 1:3

Голы: Орсолини, 90+2 (пен) – Скамакка, 35, 80, Берарди, 75.