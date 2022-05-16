Италия16 мая 2022, 01:50 | Обновлено 16 мая 2022, 01:57
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ВИДЕО. Дженоа потерял шансы на выживание, с треском проиграв Наполи
Бывший клуб Андрея Шевченко не сумел сохранить место в Серии A
16 мая 2022, 01:50 | Обновлено 16 мая 2022, 01:57
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«Дженоа» потерял шансы на выживание, с треском проиграв Наполи (0:3) в 37-м туре чемпионата Италии.
За тур до конца уже известно, что бывший клуб Андрея Шевченко не сумел сохранить пропуску в Серии A.
Турнирная таблица Серии A
Наполи – Дженоа – 3:0
Голы: Осимхен, 32, Инсинье, 65 (пен), Лоботка, 81.
Болонья – Сассуоло – 1:3
Голы: Орсолини, 90+2 (пен) – Скамакка, 35, 80, Берарди, 75.
События матча
81’
ГОЛ ! Мяч забил Станислав Лоботка (Наполи).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Джованни Ди Лоренцо (Наполи).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Осимхен (Наполи).
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