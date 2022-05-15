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  4. Миколенко выйдет в стартовом составе на матч АПЛ против Брентфорд
Англия
15 мая 2022, 17:43 | Обновлено 15 мая 2022, 17:44
276
0

Миколенко выйдет в стартовом составе на матч АПЛ против Брентфорд

Встреча начнется в 18:30 по Киеву

15 мая 2022, 17:43 | Обновлено 15 мая 2022, 17:44
276
0
Миколенко выйдет в стартовом составе на матч АПЛ против Брентфорд
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Украинский легионер «Эвертона» Виталий Миколенко с первых минут начнет встречу 37-го тура АПЛ против «Брентфорда».

Для Миколенко это будет 12-й матч в АПЛ и одиннадцатый в стартовом составе.

Встреча начнется в 18:30 по Киеву.

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Брентфорд Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига стартовые составы Виталий Миколенко
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Источник Sport.ua
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