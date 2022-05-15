Миколенко выйдет в стартовом составе на матч АПЛ против Брентфорд

Украинский легионер «Эвертона» Виталий Миколенко с первых минут начнет встречу 37-го тура АПЛ против «Брентфорда».

Для Миколенко это будет 12-й матч в АПЛ и одиннадцатый в стартовом составе.

Встреча начнется в 18:30 по Киеву.