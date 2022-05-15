Англия15 мая 2022, 17:43 | Обновлено 15 мая 2022, 17:44
276
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Миколенко выйдет в стартовом составе на матч АПЛ против Брентфорд
Встреча начнется в 18:30 по Киеву
15 мая 2022, 17:43 | Обновлено 15 мая 2022, 17:44
276
0
Украинский легионер «Эвертона» Виталий Миколенко с первых минут начнет встречу 37-го тура АПЛ против «Брентфорда».
Для Миколенко это будет 12-й матч в АПЛ и одиннадцатый в стартовом составе.
Встреча начнется в 18:30 по Киеву.
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