Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Флора – Динамо Киев – 0:3. LIVE
Украина. Премьер лига
13 мая 2022, 18:55 | Обновлено 13 мая 2022, 20:46
4401
0

Флора – Динамо Киев – 0:3. LIVE

Следите за текстовой трансляцией товарищеского матча

13 мая 2022, 18:55 | Обновлено 13 мая 2022, 20:46
4401
0
Флора – Динамо Киев – 0:3. LIVE
ФК Динамо Киев

Товарищеский матч. 

«Флора» – «Динамо» Киев - 0:3

 В. Волошин, 17, Бурда, 42, Ванат, 60

«Флора»: 1. Паплавскис (31. Номм, 46), 27. Лиландер (26. Хуссар, 61), 3. Липп, 15. Тамм (24. Пюрг, 46), 25. Калласте, 28. Зоометс (6. Ярвисте, 83), 35. Поом, 74. Кураксин (29. Коскор, 61), 10. Миллер, 8. Оямаа(к), 11. Шаповалов.

Запасные: 4. Лукка, 38. Киев, 9. Аллику.

«Динамо» Киев: 71. Бойко (к) (35. Нещерет, 46), 9. Кравченко (19. Малыш, 63), 6. Бурда (34. Дячук, 79), 73. Боль, 14. Вивчаренко, 44. Дубинчак (20. Близниченко, 85), 8. Шепелев, 18. Андриевский, 99. Антюх (15. Царенко, 63), 28. В. Волошин (89. Бражко, 79), 17. Ванат.

Запасные: 1. Игнатенко.

Стадион: «А. Ле Кок Арена» (Таллин, Эстония).

📺 Видеотрансляция

В пятницу, 13-го мая, состоится товарищеский матч, в котором сразятся эстонская «Флора» и «Динамо» Киев. Матч пройдет в Таллине (Эстония), на поле стадиона «А. Ле Кок Арена», начало в 19:00.

В условиях отсутствия игроков национальной сборной Украины, киевское «Динамо» все равно проведет контрольный поединок против лидера эстонского футбола. Мирча Луческу планирует проверить ближайшие резервы своего коллектива и вместе с тем продолжить серию успешных результатов после начала очередного акта агрессии против нашей страны.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Флора» – «Динамо» Киев. За ходом матча можно следить по этой ссылке.

По теме:
Без сборников. Стал известен стартовый состав Динамо на матч с Флорой
ТОП-15 важнейших личностей в истории киевского Динамо
ДЕМЬЯНЕНКО: «У Мудрика есть то, что в футболе сейчас самое главное»
Динамо Киев товарищеские матчи благотворительный матч Флора Таллинн контрольные матчи УПЛ текстовая трансляция
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Петраков вызвал в сборную Украины 10 легионеров
Футбол | 13 мая 2022, 13:50 11
ОФИЦИАЛЬНО. Петраков вызвал в сборную Украины 10 легионеров
ОФИЦИАЛЬНО. Петраков вызвал в сборную Украины 10 легионеров

Команда готовится к матчу против Шотландии

ОФИЦИАЛЬНО. Аякс объявил имя нового главного тренера
Футбол | 12 мая 2022, 19:40 0
ОФИЦИАЛЬНО. Аякс объявил имя нового главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Аякс объявил имя нового главного тренера

Альфред Схрёдер заменит Эрика тен Хага

Роналду не вошел в список претендентов на приз игроку года в АПЛ
Футбол | 13.05.2022, 14:31
Роналду не вошел в список претендентов на приз игроку года в АПЛ
Роналду не вошел в список претендентов на приз игроку года в АПЛ
Владелец Легии подтвердил, что Шахтер хочет играть матчи ЛЧ в Польше
Футбол | 13.05.2022, 12:15
Владелец Легии подтвердил, что Шахтер хочет играть матчи ЛЧ в Польше
Владелец Легии подтвердил, что Шахтер хочет играть матчи ЛЧ в Польше
Еще один обезврежен. Нептуном подбит военный корабль орков Всеволод Бобров
Война | 12.05.2022, 22:35
Еще один обезврежен. Нептуном подбит военный корабль орков Всеволод Бобров
Еще один обезврежен. Нептуном подбит военный корабль орков Всеволод Бобров
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Жена Усика: «На Бессмертный полк согнали людей за 15 рублей»
Жена Усика: «На Бессмертный полк согнали людей за 15 рублей»
12.05.2022, 12:04 4
Бокс
Путинцева устроила большой камбэк и вывела из себя Мугурусу
Путинцева устроила большой камбэк и вывела из себя Мугурусу
11.05.2022, 21:49 3
Теннис
Реально ли это? Ман Сити и Ливерпуль могут разыграть титул в золотом матче
Реально ли это? Ман Сити и Ливерпуль могут разыграть титул в золотом матче
11.05.2022, 17:19 4
Футбол
Стал известен стартовый состав сборной Украины на матч с Боруссией М
Стал известен стартовый состав сборной Украины на матч с Боруссией М
11.05.2022, 20:34 3
Футбол
Возвращение команды Петракова. Сборная Украины обыграла Боруссию М
Возвращение команды Петракова. Сборная Украины обыграла Боруссию М
11.05.2022, 23:38 7
Футбол
Пригрели гадюку. Украинская биатлонистка получила статус беженки в россии
Пригрели гадюку. Украинская биатлонистка получила статус беженки в россии
13.05.2022, 02:20 6
Биатлон
Промоутер рассказал, почему Усик хочет провести бой на Среднем Востоке
Промоутер рассказал, почему Усик хочет провести бой на Среднем Востоке
12.05.2022, 17:19
Бокс
Боруссия М – Украина – 1:2. Мудрик на высоте. Видео голов и обзор матча
Боруссия М – Украина – 1:2. Мудрик на высоте. Видео голов и обзор матча
12.05.2022, 00:23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем