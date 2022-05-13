Товарищеский матч.

«Флора» – «Динамо» Киев - 0:0

«Флора»: 1. Паплавскис, 27. Лиландер, 3. Липп, 15. Тамм, 25. Калласте, 28. Зоометс, 35. Поом, 74. Кураксин, 10. Миллер, 8. Оямаа(к), 11. Шаповалов.

Запасные: 31. Номм, 26. Хуссар, 4. Лукка, 24. Пюрг, 6. Ярвист, 38. Киев, 9. Аллику, 29. Коскор.

«Динамо» Киев: 71. Бойко (к), 9. Кравченко, 6. Бурда, 73. Боль, 14. Вивчаренко, 44. Дубинчак, 8. Шепелев, 18. Андриевский, 99. Антюх, 28. В. Волошин, 17. Ванат.

Запасные: 1. Игнатенко, 35. Нещерет, 15. Царенко, 19. Малыш, 20. Близниченко, 34. Дячук, 89. Бражко.

Стадион: «А. Ле Кок Арена» (Таллин, Эстония).

В пятницу, 13-го мая, состоится товарищеский матч, в котором сразятся эстонская «Флора» и «Динамо» Киев. Матч пройдет в Таллине (Эстония), на поле стадиона «А. Ле Кок Арена», начало в 19:00.

В условиях отсутствия игроков национальной сборной Украины, киевское «Динамо» все равно проведет контрольный поединок против лидера эстонского футбола. Мирча Луческу планирует проверить ближайшие резервы своего коллектива и вместе с тем продолжить серию успешных результатов после начала очередного акта агрессии против нашей страны.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Флора» – «Динамо» Киев. За ходом матча можно следить по этой ссылке.