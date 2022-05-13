Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Флора – Динамо Киев – 0:0. LIVE
Украина. Премьер лига
13 мая 2022, 18:55 | Обновлено 13 мая 2022, 19:07
277
0

Флора – Динамо Киев – 0:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией товарищеского матча

13 мая 2022, 18:55 | Обновлено 13 мая 2022, 19:07
277
0
Флора – Динамо Киев – 0:0. LIVE

Товарищеский матч. 

«Флора» – «Динамо» Киев - 0:0

«Флора»: 1. Паплавскис, 27. Лиландер, 3. Липп, 15. Тамм, 25. Калласте, 28. Зоометс, 35. Поом, 74. Кураксин, 10. Миллер, 8. Оямаа(к), 11. Шаповалов.

Запасные: 31. Номм, 26. Хуссар, 4. Лукка, 24. Пюрг, 6. Ярвист, 38. Киев, 9. Аллику, 29. Коскор.

«Динамо» Киев: 71. Бойко (к), 9. Кравченко, 6. Бурда, 73. Боль, 14. Вивчаренко, 44. Дубинчак, 8. Шепелев, 18. Андриевский, 99. Антюх, 28. В. Волошин, 17. Ванат.

Запасные: 1. Игнатенко, 35. Нещерет, 15. Царенко, 19. Малыш, 20. Близниченко, 34. Дячук, 89. Бражко.

Стадион: «А. Ле Кок Арена» (Таллин, Эстония).

📺 Видеотрансляция

В пятницу, 13-го мая, состоится товарищеский матч, в котором сразятся эстонская «Флора» и «Динамо» Киев. Матч пройдет в Таллине (Эстония), на поле стадиона «А. Ле Кок Арена», начало в 19:00.

В условиях отсутствия игроков национальной сборной Украины, киевское «Динамо» все равно проведет контрольный поединок против лидера эстонского футбола. Мирча Луческу планирует проверить ближайшие резервы своего коллектива и вместе с тем продолжить серию успешных результатов после начала очередного акта агрессии против нашей страны.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Флора» – «Динамо» Киев. За ходом матча можно следить по этой ссылке.

По теме:
Без сборников. Стал известен стартовый состав Динамо на матч с Флорой
ТОП-15 важнейших личностей в истории киевского Динамо
ДЕМЬЯНЕНКО: «У Мудрика есть то, что в футболе сейчас самое главное»
Динамо Киев товарищеские матчи благотворительный матч Флора Таллинн контрольные матчи УПЛ текстовая трансляция
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Еще один обезврежен. Нептуном подбит военный корабль орков Всеволод Бобров
Война | 12 мая 2022, 22:35 1
Еще один обезврежен. Нептуном подбит военный корабль орков Всеволод Бобров
Еще один обезврежен. Нептуном подбит военный корабль орков Всеволод Бобров

Судно перевозило на остров Змеиный зенитно-ракетные комплексы

Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Война будет до последнего патрона»
Война | 13 мая 2022, 12:58 6
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Война будет до последнего патрона»
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Война будет до последнего патрона»

Экс-игрок сборной Украины сделал свой прогноз

Усик – король бокса, Ярмоленко и Левандовски станут свободными агентами
Футбол | 13.05.2022, 05:50
Усик – король бокса, Ярмоленко и Левандовски станут свободными агентами
Усик – король бокса, Ярмоленко и Левандовски станут свободными агентами
Левандовски сообщил Баварии, что не продлит контракт
Футбол | 12.05.2022, 22:24
Левандовски сообщил Баварии, что не продлит контракт
Левандовски сообщил Баварии, что не продлит контракт
Владелец Легии подтвердил, что Шахтер хочет играть матчи ЛЧ в Польше
Футбол | 13.05.2022, 12:15
Владелец Легии подтвердил, что Шахтер хочет играть матчи ЛЧ в Польше
Владелец Легии подтвердил, что Шахтер хочет играть матчи ЛЧ в Польше
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: в генштабе рф началась чистка, отстранен главный начальник
Источник: в генштабе рф началась чистка, отстранен главный начальник
12.05.2022, 06:59
Война
Промоутер рассказал, почему Усик хочет провести бой на Среднем Востоке
Промоутер рассказал, почему Усик хочет провести бой на Среднем Востоке
12.05.2022, 17:19
Бокс
ПОВОРОЗНЮК: «Передернул калаш, оккупанты аж мясом подавились»
ПОВОРОЗНЮК: «Передернул калаш, оккупанты аж мясом подавились»
11.05.2022, 22:43 7
Футбол
Нацгвардия Украины назвала потери за время войны с рф
Нацгвардия Украины назвала потери за время войны с рф
11.05.2022, 17:40
Война
Аль-Айн Реброва досрочно оформил чемпионство, разгромив Аль-Джазиру
Аль-Айн Реброва досрочно оформил чемпионство, разгромив Аль-Джазиру
11.05.2022, 22:04 1
Футбол
ФОТО. Мой Херсон вам в рот не влезет. Беленюк похвастался новой футболкой
ФОТО. Мой Херсон вам в рот не влезет. Беленюк похвастался новой футболкой
12.05.2022, 11:45 1
Война
Реально ли это? Ман Сити и Ливерпуль могут разыграть титул в золотом матче
Реально ли это? Ман Сити и Ливерпуль могут разыграть титул в золотом матче
11.05.2022, 17:19 4
Футбол
Мойес не против. Ярмоленко уйдет из Вест Хэма по окончании сезона
Мойес не против. Ярмоленко уйдет из Вест Хэма по окончании сезона
12.05.2022, 16:23 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем