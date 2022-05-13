Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. С Клоппом и Гвардиолой. Известны претенденты на приз тренеру году в АПЛ
Англия
13 мая 2022, 15:04 |
231
0

С Клоппом и Гвардиолой. Известны претенденты на приз тренеру году в АПЛ

На награду претендуют пять наставником

13 мая 2022, 15:04 |
231
0
С Клоппом и Гвардиолой. Известны претенденты на приз тренеру году в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

АПЛ опубликовала список претендентов на приз лучшему тренеру сезона 2021/2022. В него вошли 5 наставников:

Юрген Клопп (Ливерпуль), Пеп Гвардиола (Манчестер Сити), Патрик Виейра (Кристал Пэлас), Эдди Хау (Ньюкасл) и Томас Франк (Брентфорд).

Ранее также стали известны претенденты на приз игроку года в АПЛ.

По теме:
Роналду не вошел в список претендентов на приз игроку года в АПЛ
КОНТЕ: «Артета много жалуется. Пусть концентрируется на своей работе»
Микель АРТЕТА: «Хочу, чтобы судья вышел к камерам и объяснил свои решения»
Английская Премьер-лига Юрген Клопп Пеп Гвардиола Патрик Виейра Эдди Хау Томас Франк
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Premier League
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрик и Шахтер: уйти нельзя, остаться
Футбол | 13 мая 2022, 09:20 11
Мудрик и Шахтер: уйти нельзя, остаться
Мудрик и Шахтер: уйти нельзя, остаться

Обозреватель Sport.ua считает, что покидать «горняков» Михаилу сейчас не нужно

Джон Мерто: Человек, который должен починить Манчестер Юнайтед
Футбол | 12 мая 2022, 14:26 1
Джон Мерто: Человек, который должен починить Манчестер Юнайтед
Джон Мерто: Человек, который должен починить Манчестер Юнайтед

Титаническая задача для любого. Потянет ли ее один человек?

Еще один обезврежен. Нептуном подбит военный корабль орков Всеволод Бобров
Война | 12.05.2022, 22:35
Еще один обезврежен. Нептуном подбит военный корабль орков Всеволод Бобров
Еще один обезврежен. Нептуном подбит военный корабль орков Всеволод Бобров
ВИДЕО. Сборная Украины вернулась в тренировочный лагерь в Словении
Футбол | 13.05.2022, 06:25
ВИДЕО. Сборная Украины вернулась в тренировочный лагерь в Словении
ВИДЕО. Сборная Украины вернулась в тренировочный лагерь в Словении
Левандовски сообщил Баварии, что не продлит контракт
Футбол | 12.05.2022, 22:24
Левандовски сообщил Баварии, что не продлит контракт
Левандовски сообщил Баварии, что не продлит контракт
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Нацгвардия Украины назвала потери за время войны с рф
Нацгвардия Украины назвала потери за время войны с рф
11.05.2022, 17:40
Война
ПЕТРАКОВ: «Честно скажу, у меня слезы на глазах и мурашки по коже пошли»
ПЕТРАКОВ: «Честно скажу, у меня слезы на глазах и мурашки по коже пошли»
12.05.2022, 00:50
Футбол
Новая эпоха: у Челси меняются владельцы
Новая эпоха: у Челси меняются владельцы
12.05.2022, 12:00
Футбол
Президент фтр тарпищев: «Кто такая Свитолина? Никто вообще»
Президент фтр тарпищев: «Кто такая Свитолина? Никто вообще»
12.05.2022, 18:59 10
Теннис
Источник: в генштабе рф началась чистка, отстранен главный начальник
Источник: в генштабе рф началась чистка, отстранен главный начальник
12.05.2022, 06:59
Война
Возвращение команды Петракова. Сборная Украины обыграла Боруссию М
Возвращение команды Петракова. Сборная Украины обыграла Боруссию М
11.05.2022, 23:38 7
Футбол
Путинцева устроила большой камбэк и вывела из себя Мугурусу
Путинцева устроила большой камбэк и вывела из себя Мугурусу
11.05.2022, 21:49 3
Теннис
Реально ли это? Ман Сити и Ливерпуль могут разыграть титул в золотом матче
Реально ли это? Ман Сити и Ливерпуль могут разыграть титул в золотом матче
11.05.2022, 17:19 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем