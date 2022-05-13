Киевское Динамо отмечает 95-летнюю годовищину

13 мая 1927 года считается датой основания футбольного клуба «Динамо» Киев. Это день регистрации устава Киевского пролетарского спортивного общества (ПСО) «Динамо» Межведомственной комиссией по делам общественных организаций и союзов Киевского округа.

Регистрация киевского ПСО «Динамо» 13 мая 1927 года, в рамках которого и была основана позже футбольная команда, подтверждена документами, находящимися в Центральном государственном архиве высших органов власти и управления. 1927 год отражен и в официальных документах и ​​справочниках ФИФА и УЕФА.

За свою историю «Динамо» выиграло 16 чемпионатов Украины (рекорд), 12 Кубков, 9 Суперкубков (рекорд). Также на счету клуба 2 Кубка обладателей кубков и 1 Суперкубок УЕФА. ‎