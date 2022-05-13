Киевское Динамо отмечает 95-летнюю годовищину
Знаковая дата в истории украинского клуба
13 мая 1927 года считается датой основания футбольного клуба «Динамо» Киев. Это день регистрации устава Киевского пролетарского спортивного общества (ПСО) «Динамо» Межведомственной комиссией по делам общественных организаций и союзов Киевского округа.
Регистрация киевского ПСО «Динамо» 13 мая 1927 года, в рамках которого и была основана позже футбольная команда, подтверждена документами, находящимися в Центральном государственном архиве высших органов власти и управления. 1927 год отражен и в официальных документах и справочниках ФИФА и УЕФА.
За свою историю «Динамо» выиграло 16 чемпионатов Украины (рекорд), 12 Кубков, 9 Суперкубков (рекорд). Также на счету клуба 2 Кубка обладателей кубков и 1 Суперкубок УЕФА.
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13 мая 1927 года был официально зарегистрирован Устав Киевского пролетарского спортивного общества «Динамо»
Межведомственной комиссией по делам общественных организаций и союзов
Киевского округа. Под флагом «Динамо» собрались представители ОГПУ, футболисты которого защищали цвета клуба «Совторгслужащие».
Поэтому попытки руководства «Динамо» создать во время сезона свою
футбольную команду успехом не закончились, так как «Совторгслужащие» были одними из главных претендентов на призовые места в чемпионате Киева
и создание «Динамо» было весьма рискованным делом. Поэтому первое
упоминание о футбольном клубе «Динамо» появилось лишь 5 апреля 1928 года
в газете «Вечерний Киев»:
Киевское спортивное общество
«Динамо» в текущем году организовывает свою футбольную команду. «Динамо»
поднял вопрос перед Окрсофиком о включении команды в розыгрыши матчей.
Именно тогда по инициативе Семёна Западного, начальника Киевского ОГПУ, была основана футбольная команда.
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Совторгслужащих! Считай родня мацковских пищевиков. И только в 1928 - ОГПУ, что ещё круче...
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Не пора ли всем клубам УПЛ начать новый отсчёт своей истории с 1991 года??? Иначе декоммунизация и десоветизация получается призрачной. имхо, конечно...