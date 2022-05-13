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Испания
13 мая 2022, 01:36 | Обновлено 13 мая 2022, 03:11
18
0

Райо Вальекано – Вильярреал – 1:5. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Испании

13 мая 2022, 01:36 | Обновлено 13 мая 2022, 03:11
18
0
Райо Вальекано – Вильярреал – 1:5. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 36-го тура испанской Примеры «Вильярреал» на выезде разгромил «Райо Вальекано» со счетом 5:1.

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видео голов и обзор Райо Вальекано Вильярреал Ла Лига чемпионат Испании по футболу
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Источник MEGOGO
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