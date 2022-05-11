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Чемпионат мира
11 мая 2022, 22:23 | Обновлено 11 мая 2022, 22:38
1581
0

Боруссия М – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор товарищеского матча 11 мая в Германии

11 мая 2022, 22:23 | Обновлено 11 мая 2022, 22:38
1581
0
Боруссия М – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
УАФ

11 мая сборная Украины в Германии проводит товарищеский матч против «Боруссии» из Менхенгладбаха.

Стартовые составы команд

Боруссия М: Соммер, Фридрих, Херрманн, Штиндль, Плеа, Хофманн, Гинтер, Скалли, Элведи, Носс, Рейтс.

Запас: Сиппель, Коне, Ляйнер, Нетц, Бенсебаини, Мюссель, Нойхаус, Эмболо, Беннеттс.

Украина: Бущан, Конопля, Забарный, Матвиенко, Караваев, Сидорчук, Степаненко, Мудрик, Шапаренко, Буяльский, Беседин.

Запас: Пятов, Ризнык, Бондарь, Сирота, Попов, Довбик, Пихаленок, Булеца, Гармаш.

Смотрите видео голов и обзор матча

Видео голов ожидается

Исполнение гимна

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Источник Sport.ua
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