Боруссия М – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор товарищеского матча 11 мая в Германии
11 мая сборная Украины в Германии проводит товарищеский матч против «Боруссии» из Менхенгладбаха.
Стартовые составы команд
Боруссия М: Соммер, Фридрих, Херрманн, Штиндль, Плеа, Хофманн, Гинтер, Скалли, Элведи, Носс, Рейтс.
Запас: Сиппель, Коне, Ляйнер, Нетц, Бенсебаини, Мюссель, Нойхаус, Эмболо, Беннеттс.
Украина: Бущан, Конопля, Забарный, Матвиенко, Караваев, Сидорчук, Степаненко, Мудрик, Шапаренко, Буяльский, Беседин.
Запас: Пятов, Ризнык, Бондарь, Сирота, Попов, Довбик, Пихаленок, Булеца, Гармаш.
Смотрите видео голов и обзор матча
Видео голов ожидается
Исполнение гимна
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