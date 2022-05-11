Могучий трафик телеграфики, или Как футбольная Европа поддерживает Украину

По футбольной Европе катится могучая волна моральной и материальной поддержки борьбы Украины против рашистских захватчиков. Немецкий клуб «Майнц» представляет форму на следующий сезон, где в сине-желтых цветах исполнены знаменитые строчки «Ты никогда не будешь одинок» (это – песня, написанная американскими композиторами Ричардом Роджерсом и Оскаром Хаммерстайном II для мюзикла «Карусель» в далеком 1945 г., со временем стала известна в фанатских кругах как гимн «Ливерпуля»), «Ювентус» уже сыграл матч в форме, составляющими которой являются сине-желтые ромбы, «Парма» сделала элементом своей формы сине-желтый флаг с надписью по-английски «Нет войне!». Таких примеров множество. Отдельное внимание хочу обратить на графику во время трансляций матчей различных чемпионатов, в которой содержатся вдохновляющие слоганы.

К примеру, серия А показ текущих счетов матчей сопровождает английским словом Peace, то есть «Мир». Неоднократно во время матчей команд серии А на рекламных бортиках появляются сине-желтые тона и призывы к миру в Украине, в частности и по-украински. Показ счетов матчей в испанской примере сопровождает надпись «Остановите вторжение!», дублирующаяся на испанском и английском языках. В то же время, в трансляциях матчей чемпионата Румынии провозглашено: «Остановите войну!». Во время показа поединков польской экстракласы в левом нижнем углу все время видна надпись на польском языке «Солидарны с Украиной!» и двуцветная лента. Сине-желтая лента соседствует со счетом и временем игры в правом верхнем углу во время трансляций матчей чемпионата Чехии.

А дальше всех в своей поддержке Украины во время трансляции матчей национального чемпионата пошли эстонцы. Каждый матч в течение всего репортажа в правом верхнем углу обращает на себя внимание лозунг на украинском языке «Слава Украине!». Собственно, эти слова произнес комментатор матча чемпионата Грузии после хет-трика украинского легионера тбилисского «Динамо» Станислава Беленького в выездном матче против «Сиони». Новость об этом несколько дней назад была растиражирована в украинском инфопространстве. Но мало кто знает, что эти же слова грузинский комментатор воскликнул и немного раньше во время грузинского класико «Торпедо» (Кутаиси) – «Динамо» (Тбилиси), когда наш соотечественник отличился изысканной голевой передачей.

Громаднейшая поддержка идет и от болельщиков разных клубов. Фанаты мадридского «Реала» и загребского «Динамо» провозглашают: «Слава Украине!». Последние к тому же на соответствующем баннере призывают спасти Мариуполь. А количество клубов, ультрас (и не только ультрас) которых вывешивают ныне украинские флаги в своих секторах, просто зашкаливает. В этот перечень входят абсолютно все, в которых играют наши легионеры, а также те, отношение к которым имеют люди, игравшие или тренировавшие в свое время в Украине. К примеру, один из современных лидеров латвийского футбола – РФШ, в управляющее звено которого входит бывший киевский динамовец Марис Верпаковскис. На фан-секторе РФШ сине-желтый флаг – привычное явление.

Да и фаны клубов, которые на первый взгляд не имеют украинских следов, нередко демонстрируют солидарность с Украиной и украинцами. Очень растрогало меня наличие украинских флагов на «Кенилуэрт Роуд» – домашней арене английского «Лутона» – с надписями «ЛЛСК поддерживает Украину» (на английском) и «Лутонные опоры Украины» (уже на украинском). «ЛЛСК» – это клуб лояльных болельщиков «Лутона».

Искренняя благодарность футбольному сообществу за пылкую поддержку Украины. Вместе одолеем супостата!

Алексей РЫЖКОВ